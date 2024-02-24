МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Если во время работы смартфона то и дело появляются всплывающие окна и реклама, это может означать, что он заражен вирусом, рассказал агентству "Прайм" руководитель макрорегиона компании "Первый Бит" Владимир Рождественский. Раскрыта наиболее сложная киберугроза для России

"Вредоносное ПО имитирует корректную работу, заставляя покупать сомнительные товары или перенаправляя на поддельные веб-сайты, которые выглядят официальными", — пояснил он. Не менее настораживающий признак — быстрый перегрев устройства во время работы. Бывает, что это происходит при использовании ресурсоемких приложений, таких как видеоигры. Но если телефон нагревается без видимой причины, дело может быть именно во вредоносном ПО.

То же касается слишком быстрой разрядки — иногда причина в батарее, но нередко все дело в "шпионе". Проверьте, нет ли приложений, которые расходуют слишком много заряда. "Вредоносные приложения обычно неоптимизированы и часто работают в фоновом режиме, потребляя много энергии. Вы можете проверить, какие приложения потребляют больше всего энергии аккумулятора, в меню настроек вашего телефона", — советует Рождественский.

Как правило, в большей степени это касается устройств на Android. Это гораздо более открытая платформа, чем iOS. Вы легко можете установить полезные приложения на своей смартфон, однако его так же легко заразить вредоносными ПО, пояснил эксперт.

Он напомнил, что устройство всегда следует обновлять до последней версии операционной системы. Важно поддерживать актуальность ПО, так как обновления устраняют лазейки и уязвимости, которыми могли бы воспользоваться вирусы. Следите за обновлениями и оперативно их устанавливайте, а лучше доверьтесь устройству, включив автоматическое обновление, заключил специалист.