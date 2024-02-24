МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. На фоне окончания срока транзитного контракта с Украиной наиболее вероятен переход на аукционную систему взаимоотношений. Вариант с полным перекрытием транзита можно назвать "планом Б". Как он будет работать, агентству "Прайм" рассказал замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов. В Москве не получали предложения от европейцев по транзиту газа

"Контракт, вероятнее всего, не продлят, и нового не будет. Его подписание потребует слишком больших усилий со стороны Европы и Украины, а с учетом политической составляющей сторонам проще будет договориться об аукционной системе взаимоотношений", — считает он.

Иными словами, оператор газотранспортной системы Украины будет выставлять транзитные мощности на аукцион, а там их будут бронировать — либо сам "Газпром", либо европейские покупатели российского газа. Но во втором случае необходимо будет пересмотреть точку сдачи, определенную в долгосрочных контрактах.

"План Б", если договориться не удастся, — остановка транзита. На какое-то время это не нанесет значимого ущерба. Такое уже было в начале 2009 года, затем поставки возобновились. Проблема может возникнуть, если транзит через Украину остановится совсем. Во-первых, как бы странно это ни звучало, станет сложнее снабжать газом местное население. Это связано с технической стороной организации поставок газа.

Во-вторых, возникнут проблемы с самим трубопроводом. ГТС Украины не новая, нуждается в ремонте. Если по трубам не поступает газ, украинские газовики не получают деньги, которые можно было бы направить на поддержание работоспособности системы. Европа не желала вкладываться в украинскую трубу и в лучшие времена, а теперь и вовсе не захочет тратиться на демонтаж. Названы те, кто помог достроить "Арктик СПГ-2" вопреки санкциям

"И, наконец, в-третьих, Европа рискует потерять до часть газовых поставок в условиях, как я предполагаю, частичного восстановления спроса после двух лет падения. Да, часть "украинских" объёмов можно перекинуть на турецкое направление. Соответствующий вопрос прорабатывался с Венгрией. Но все же полностью взять на себя15 миллиардов кубов в год, которые прокачиваются через Украину, "Турецкий поток" не сможет", — рассуждает Фролов.

Конечно, возникают предпосылки для резкого роста поставок СПГ на мировой рынок. Но пойдут ли новые объемы в Европу — вопрос спорный. Азиатский рынок более привлекателен в стратегическом плане и газовые котировки там обычно выше, чем в Европе.