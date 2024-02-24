МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Для рубля формируется сложная перспектива, но в начале весны он с ней точно справится, сообщает агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. Рубль, переварив риски длинных выходных, перейдет к росту

На исходе зимы российской валюте предстоит окунуться в пик налогового периода. Не факт, что этот обычно благополучный процесс окажется таковым и в этот раз. Компании-экспортеры ранее столкнулись с сокращением объемов валютный выручки. Это случилось пару месяцев назад. Теперь последствия видны невооруженным глазом: бизнес приводит на внутренний рынок меньше валютной выручки. Это расстраивает импортеров, которые не добирают долларов и евро для реализации своих задач. Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры.

Да, можно много говорить о поддержке рублю со стороны жесткой монетарной политики ЦБ РФ и высоких цен на энергоносители. Но все это — долгосрочные факторы влияния, и они учтены в ценах. Налоговый же период — точечный.

Кроме того, теперь актуализировался геополитический механизм давления. После 24 февраля будут понятны все нюансы внешних ограничительных мер внутри нового санкционного пакета для России. Ни для кого из участников рынка такие новости не являются сенсацией — но трейдеры негативно реагируют на сам факт напоминания об ограничениях.

Все это будет влиять на рубль на последней неделе февраля.

Стоимость энергоносителей вполне комфортна для российского бюджета. Вероятный диапазон цены для барреля Brent — $82-85. В пользу растущих котировок играет ближневосточный фактор, так как увеличиваются опасения по поводу сбоев в поставках нефти из региона.

В пятницу рынок закрыт, но внебиржевой сектор очень волнуется.

Доллар США далее может двигаться в границах 93-96 руб., евро — в пределах 99-104 руб. Внутридневная волатильность останется выше средних уровней. Активность торгового дня как будто становится для рубля новой нормой.