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Россиянам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта
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В марте пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом рассказала... ПРАЙМ, 25.02.2024
эксклюзив, экономика, новости, пенсии, пенсия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В марте пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Но если пенсионеру еще до достижения восьмидесятилетнего возраста была установлена инвалидность первой группы, то пенсию ему не повысят. "Доплата устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности", — отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен — 8134,9 рубля.
Массовой индексации пенсий с первого марта не предусматривается. Так, страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 января, а социальные пенсии будут проиндексированы только с 1 апреля, напомнила эксперт.
В отношении работающих пенсионеров до сих пор действует мораторий на индексацию страховых пенсий. "Однако если пенсионер уволился в январе, то уже с марта ему положена выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций и заработанных в 2023 году пенсионных баллов", — пояснила экономист.