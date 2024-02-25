МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В марте пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Россиян научили выявлять обман с расчетом пенсии

Но если пенсионеру еще до достижения восьмидесятилетнего возраста была установлена инвалидность первой группы, то пенсию ему не повысят. "Доплата устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности", — отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен — 8134,9 рубля.

Массовой индексации пенсий с первого марта не предусматривается. Так, страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 января, а социальные пенсии будут проиндексированы только с 1 апреля, напомнила эксперт.

В отношении работающих пенсионеров до сих пор действует мораторий на индексацию страховых пенсий. "Однако если пенсионер уволился в январе, то уже с марта ему положена выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций и заработанных в 2023 году пенсионных баллов", — пояснила экономист.