Коррекция в российских индексах будет развиваться

Первые робкие заходы на снижение были видны еще в понедельник, но это был пробный бросок «медведей». Во вторник внутри дня продавцы оказались проворнее и смогли углубить потенциал продаж, хотя по итогам дня основные бенчмарки вернулись в прежние диапазоны. Тем не менее, начало коррекции положено, и сегодняшний торговый день вполне может сохранить эту тенденцию в силе.

Как обычно на перекупленном рынке, продажи очень быстро выкупаются – скорее, по инерции, так как растущий тренд вполне закрепился на площадке. Объемы продажи пока тоже не впечатляют, поскольку прибыль фиксируют те инвесторы, кто торговал на небольших временных промежутках.

Список фундаментальных факторов, провоцирующих снижение бирж и индексов, расширяется день ото дня. Так, стоимость сырьевых активов сползает вниз после ралли, цена нефти в рублевом эквиваленте тоже перестала расти. Внешняя конъюнктура смотрится умеренной, без стрессов, но и здесь поводов продолжать активные покупки тоже нет.

Индекс МосБиржи к утру среды сохраняется в диапазоне 2250-2275 пунктов, ближайшая поддержка располагается на уровне 2200 пунктов, сопротивление находится возле 2295 пунктов. Сегодняшняя сессия имеет шансы начаться снижением на 0,1%-0,3%. Пока январь складывается для рублевого индикатора эффективно, но наблюдавшаяся две недели скорость роста и его объемы явно нуждаются в коррекции.