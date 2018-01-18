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В 2018 году динамика внешних счетов России продолжит улучшаться


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
Высокий профицит счета текущих операций и внешнеторгового баланса совпали с нашими ожиданиями, при этом сюрпризом стало ускорение оттока капитала в 4К17 в первую очередь из-за банков.

ЦБ опубликовал предварительную оценку платежного баланса России, показавшую рост профицита счета текущих операций в 2017 г. на 58% г/г. до $40.2 млрд (сопоставимо с нашим прогнозом $42.9 млрд). Результат был в значительной степени обеспечен увеличением профицита внешнеторгового баланса на 28% г/г, достигшего по итогам года $115.8 млрд (мы прогнозировали $108.2 млрд). Объемы экспорта за год составили $354 млрд (+25.5% г/г), импорта – $238 млрд (+24.2% г/г).

Главным драйвером улучшения динамики внешних счетов стали цены на нефть: в 4К17 средняя цена нефти Brent составила $61.5 за барр. против $52.1 за барр. в 3К17 и $49.7 за барр. во 2К17. В результате в 4К17 счет текущих операций показал профицит $17.8 млрд против дефицита $2.5 млрд в 3К17, в то время как профицит внешнеторгового баланса повысился до $35.5 млрд против $20.6 млрд в 3К17.

Данные ЦБ также отразили значительный рост чистого оттока капитала из России: в 2017 г. отток повысился на 58% г/г до $31.3 млрд, при этом почти половина этой суммы ($14.7 млрд) пришлась на 4К17. Главными экспортерами капитала оказались банки ($28.6 млрд в 2017 г. и $10.4 млрд в 4К17), что свидетельствует о продолжающемся сокращении долговой нагрузки в банковском секторе в условиях падающего внутреннего спроса на валюту и высокого уровня избыточной ликвидности.

Сокращение прямых иностранных инвестиций. В 2017 г. объемы прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании снизились на 25% г/г до $23.2 млрд. В 4К17 Россия показала отток инвестиций (-$1.6 млрд) против притока $7.6 млрд в 3К17.

По нашим прогнозам, в 2018 г. динамика внешних счетов России продолжит улучшаться: профицит счета текущих операций увеличится до $53 млрд, внешнеторгового баланса – до $142 млрд. Чистый отток капитала, по нашим оценкам, составит $27 млрд.

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