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Бюджетное правило: отметка в $40 за баррель встречает все больше критики


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
В пятницу Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 2017 год.

Размер дефицита бюджета сократился до 1.34 трлн руб., или 1.5% ВВП, что более чем в 2 раза меньше дефицита бюджета 2016 г. (3.4%) и пересмотренного в сентябре показателя на 2017 г. (2.2%). В свою очередь, объем доходов значительно вырос – до 15.1 трлн руб. (+12.1% г/г) – благодаря не только приросту доходов от сырьевого сектора (+23.2%), но и росту ненефтегазовых доходов (+5.8%). В результате, на ненефтегазовые доходы пришлось 60.4% поступлений, а на сырьевые доходы – 39.6%, что в определенной степени является сильным показателем с точки зрения формирования структуры бюджета. 

Рост сырьевых доходов в последующем также вероятен на фоне укрепления цен на нефть, однако, в условиях действия бюджетного правила риски для искажения бюджетных стимулов минимальны. В 2017 году Минфин пополнил Резервный фонд на 827 млрд руб., а в последующие годы при сформировавшихся ценах на нефть объем пополнения может вырасти до 1.5-2.0 трлн руб. ежегодно.

Объем расходов по итогам прошлого года остался практически неизменным (16.4 трлн руб.), составив 98.1% от скорректированного планового показателя. На предстоящий год параметры бюджета распределены следующим образом: расходы 16.5 трлн руб., доходы – 15.2 трлн руб., дефицит 1.3% ВВП.

Тем не менее, с высокой вероятностью уже в ближайший раунд пересмотра бюджета (март 2018) показатели доходов/дефицита могут быть пересмотры вверх/вниз по причине роста цен на нефть. Основным вопросом в данном случае остается не столько устойчивость показателя расходов, сколько самого бюджетного правила, так как отметка в $40.8/барр. встречает все больше критики из-за улучшения рыночных условий (баррель Urals $67.3 в среднем за последний месяц).

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