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Рознице и промышленности придется рассчитывать на бюджет


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Оборот розничной торговли, согласно данным Росстата, вырос на 1,2% г./г. за 2017 г. Основной вклад внесли непродовольственные товары (1,9% г./г.), в то время как рост потребления продуктов питания оказался довольно слабым (0,5% г./г.).

На наш взгляд, основным сдерживающим фактором для потребительских расходов является слабая динамика реальных располагаемых денежных доходов, которые падают с конца 2014 г. (-1,7% г./г. в 2017 г.). Мы полагаем, что улучшить ситуацию поможет индексация зарплат в бюджетном секторе, намеченная на этот год.

Также Росстат опубликовал детальную информацию по динамике промышленности по видам деятельности (рост за год составил 1% г./г.). Исходя из нее, мы рассчитали вклад укрупненных отраслей.

В целом за 2017 г. лидерами роста остались группы отраслей, связанных с химией (+0,3 п.п. к росту промпроизводства за год) и нефтегазовым сектором (добыча нефти и газа, а также нефтепереработка дали +0,3 п.п. против +0,6 п.п. в 2016 г., снижение вклада добычи связано с соглашением ОПЕК+). Продолжили оказывать поддержку производство транспортных средств (+0,2 п.п.), добыча металлических руд (+0,2 п.п.) и легкая промышленность (бумага, пластик, текстиль, резина, неметаллическая продукция и пр. добавили 0,2 п.п). Интересно, что в 2017 г. энергетика не смогла внести положительный вклад (0 п.п. против 0,2 п.п. в 2016 г.): выработка электроэнергии выросла всего на 0,5% г./г.

Ускорили падение отрасли металлообработки: на фоне повышения выпуска продукции черной металлургии (стальной прокат +0,7% г./г.) резко просело производство цветной. Из позитивных моментов стоит отметить явное улучшение в сегменте машин и оборудования (+0,2 п.п. против -0,3 п.п. в 2016 г.). В нем основной вклад внесло приборостроение (в эту отрасль, согласно классификатору ОКВЭД, в частности входят навигационная и радиолокационная аппаратура, приборы дистанционного управления, аппаратура для автоматического управления и т.п.), прибавив 10% г./г. (после падения на 17% в 2016 г.). Это может объясняться как компенсацией спада, так и высокой волатильностью в этом секторе (в т.ч. из-за значительной стоимости оборудования и длительного цикла производства). Также динамика может быть связана с графиком финансирования: возможно, заметная часть выпуска сегмента имеет военное назначение, а потому зависит от схемы выделения бюджетных средств. Напомним, что в этом году динамика промышленности в значительной степени совпадала с темпами роста инвестиций в основной капитал (профинансированных в т. ч. за счет расходов бюджета). Не исключено, что рост выпуска приборостроения может быть отражением этих инвестиций.

Как мы отмечали раньше, запас факторов роста в промышленности в этом году остается небольшим, при этом загруженность производственных мощностей уже на максимумах. Кроме того, возможности роста нефтегазового сектора, который обеспечивает 40% выпуска промышленности, останутся невысокими из-за продолжения действия соглашения ОПЕК+. Среди возможных точек роста можно выделить легкую промышленность, ориентированную на внутренний спрос, который, как мы ожидаем, продолжит восстанавливаться, хоть и медленными темпами.

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