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Вкладчики проблемных банков в шоке: такого отношения от АСВ они не ожидали


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Российские СМИ сообщили, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало подавать массовые иски в суд против вкладчиков обанкротившихся банков, требуя ему вернуть изъятые из проблемных банков вклады в полном объеме.

Так, как сообщают СМИ, «под раздачу» попали вкладчики обанкротившегося Татфондбанка, а также «Военно-промышленного банка», у которого лицензия была отозвана еще в 2016 году. Более того, по сообщениям прессы, большинство данных судебных разбирательств закончилось победой АСВ, и теперь пострадавшие вкладчики обязаны вернуть агентству все средства, которые они забрали из проблемных банков, в полном объеме. 

Вкладчики проблемных банков шокированы: ведь Агентство по страхованию вкладов, в соответствии с законом, должно быть на их стороне, а теперь они, сами того не ожидая, могут оказаться или уже оказались должниками АСВ только за то, что потребовали от проблемного банка вернуть им причитающиеся вклады. На самом деле, ситуация выглядит не настолько односторонне. АСВ в рамках закона требует вернуть изъятые из банков средства только у тех вкладчиков, которые их изъяли не ранее чем за 14 дней до отзыва лицензии. Напомним, что если банк не имеет достаточного объема средств, чтобы выплачивать вкладчикам причитающиеся им средства, он составляет картотеку неисполненных платежей, которая действительна в течение 14 дней. По истечении этого срока ЦБ отзывает у банка лицензию, а владельцу депозитов в таком случае необходимо написать заявления в АСВ, чтобы получить свои средства в рамках установленной законом страховой суммы, не превышающей 1.4 млн руб.

Если же вкладчик проблемного банка не обращался в АСВ, но в период, когда уже была составлена картотека, то есть, когда банк перестал исполнять платежи, сумел получить назад в неплатежеспособном банке свои деньги, то АСВ как санатор вправе обратиться в суд с требованием признать эту сделку незаконной. 

Правда, закон здесь не всегда может быть на стороне именно санатора. Например, если вкладчик забирал деньги в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности банка, и размер сделки (в данном случае – полученного назад вклада) не превышал 1% стоимости активов банка, то эта сделка может считаться законной, даже если картотека неисполненных платежей уже действовала. И более того, АСВ, вернув незаконно изъятые вклады через суд, потом будет обязано компенсировать вкладчику его вклад, но в размере, не превышающем 1.4 млн руб. И тот факт, что в большинстве случаев суд выносит решения в пользу АСВ, а не рядовых граждан, не говорит о нарушении АСВ их прав. 

Возможно, что эти судебные процессы проливают свет на «банковский междусобойчик», когда банкиры, чьи банки столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, возвращают вклады своим знакомым, либо, возможно, неким влиятельным людям, злоупотребляя инсайдерской информацией (вероятно, что речь шла о суммах, намного превышающих положенные по закону 1.4 млн руб.), ущемляя интересы остальных вкладчиков. С этими злоупотреблениями и пытается бороться АСВ. Однако обоснованные цели агентства наталкиваются, в свою очередь, на пробелы в законодательстве. Несовершенство законодательства может привести к тому, что пострадавшими становятся, в том числе, и добросовестные граждане, которые не были аффилированы с менеджментом проблемных банков, не владели инсайдом и просто не знали, что банк признан неплатежеспособным. А доказать в суде, что они не знали о проблемах банка, им будет непросто: ведь информация о сложностях с получением в банке вкладов нередко попадает в СМИ еще до отзыва лицензии у банка. 

Чем закончится эта правовая коллизия – пока сложно предсказывать, но уже ясно, что в действующее законодательство нужно будет вносить поправки, чтобы защитить добросовестных граждан, не предвидевших подобного хода развития событий.

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