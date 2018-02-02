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Мнения аналитиков

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Россия может ввести мораторий на выплату внешних долгов


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Сегодня вечером или ночью появится американский доклад относительно российских акций и облигаций.

К тому моменту российские площадки, вероятно, будут уже закрыты, и в понедельник нас ждут, возможно, очень волатильные торги. Если санкции в отношении ОФЗ коснутся как действующих, так и будущих выпусков, при бездействии Банка России девальвация рубля может составить 15%-20%. Однако, с высокой вероятностью мегарегулятор вмешается в торги. Перед президентскими выборами рост социальной напряженности Кремлю, однозначно, не нужен.  

Стоит поразмышлять, чем Россия может ответить на американские санкции в отношении российских акций и облигаций. В отличие от Европы с США Россия торгует мало, но санкции в финансовой сфере могут быть для США достаточно болезненными. 

Идея ввода временного запрета на выплату внешних суверенных и корпоративных долгов в пользу стран, которые ввели санкций против России, прежде всего, США, уже была озвучена различными российскими экономистами, правда социалистического и оппозиционного толка. Мораторий может быть введен и на дивиденды по акциям российских компаний и банков. За прошлый год размер дивидендов составил более 1 трлн руб. Нерезиденты в 2017 году получили дивиденды на общую сумму 353 млрд руб. В принципе, вероятна и заморозка бумаг, которые обращаются на Московской бирже, с ADR, по понятным причинам, это вряд ли возможно.  

Чем на это могут ответить американцы?! Вероятно, только заморозкой вложений ЦБ РФ в свои государственные облигации, которые превышают $100 млрд. Однако это шаг достаточно спорный, и не факт, что американцы пойдут на него. Ведь в этом случае США потеряют статус первоклассного заемщика, что заставит задуматься правительства Китая, Японии и других стран о надежности их собственных инвестиций. Экономическое могущество США в значительной степени зависит от возможности рефинансировать свой суверенный долг.

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