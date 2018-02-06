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Начинаем кредитный анализ компании Petropavlovsk PLC


Рынки
Станислав Боженгко, ВТБ Капитал
Станислав Боженко
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
Мы начинаем кредитный анализ компании Petropavlovsk PLC (Петропавловск) и ее старших необеспеченных еврооблигаций (POGLN 22, 500 млн долл., ставка купона 8,125%, погашение в 2022 г.).

Как представитель немногочисленного семейства высокодоходных корпоративных инструментов на российском рынке еврооблигаций, POGLN 22, на наш взгляд, заслуживает внимания инвесторов, более толерантных к риску. Двумя важнейшими факторами, которые будут определять кредитное качество эмитента в среднесрочной перспективе, являются своевременный ввод в эксплуатацию Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса (АГК) и развитие ситуации вокруг непрофильного актива Петропавловска, компании IRC Ltd. Недавняя смена основного акционера вызывает определенные вопросы относительно будущей стратегии и финансовой политики Петропавловска, однако на данном этапе мы рассматриваем это событие как нейтральное с кредитной точки зрения.

Отсутствие долговых выплат в 2018–2019 гг

Петропавловск существенно улучшил структуру капитала, рефинансировав все обеспеченные банковские кредиты путем недавнего выпуска еврооблигаций. У компании отсутствуют долговые выплаты в 2018−2019 гг., что должно позволить ей сосредоточить усилия на завершении ключевых инвестиционных проектов.

Ключевой момент – завершение строительства автоклавного хаба

Своевременный запуск Покровского АГК, который по планам компании должен произойти в 4к18, позволит Петропавловску снизить себестоимость добычи, что положительно скажется на финансовых показателях, в то время как задержка может стать причиной негативных рейтинговых действий в отношении эмитента. Более значимое сокращение долговой нагрузки компании может начаться после 2019 г. с выходом Покровского АГК на полную проектную мощность вместе с ростом объемов добычи. 

Гарантия по долгу IRC: риски и возможности

У Петропавловска есть различные варианты «монетизации» принадлежащих компании 31,1% акций IRC Ltd, в том числе полная или частичная продажа актива. Продажа могла бы положительно повлиять на кредитное качество эмитента – при условии что он одновременно избавился бы и от предоставленной IRC Ltd кредитной гарантии в размере 234 млн долл. В то же время есть риск, что Петропавловску придется выполнять свои гарантийные обязательства.

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