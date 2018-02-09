Ключевая ставка ЦБ к концу года составит 6,5-6,75%

Стоит отметить, что в декабре 2017 года Банк России видел снижение ставки лишь на некоторую величину в первом полугодии 2018 года, сейчас же тональность несколько изменилась – он считает вероятным достижение нейтрального уровня по ключевой ставке уже в конце 2018 года. При этом Банк России продолжает отмечать, что в среднесрочной перспективе (2019-2020 годы) риски превышения целей по инфляции преобладают, что не должно способствовать решениям о более агрессивном понижении ставок. Нельзя исключать, что в мартовском решении формулировки вновь будут сглажены.

Пока нет четкой определенности, какой именно нейтральный уровень ставки станет итоговым. Озвученный ранее коридор составлял 6-7%. Учитывая, что после текущего решения ключевая ставка составляет 7,5%, то до конца года можно ожидать дальнейшего снижения ставки от 50 б.п. до 150 б.п., что является существенным разбросом значений и ожиданий по рынку. Мы ожидаем, что до конца года ставка будет снижена еще на 75-100 б.п., таким образом, ее уровень закрепится на уровне 6,5-6,75%.

Ожидаем, что ставки по долгосрочным вкладам будут снижаться менее значительно, так как значимую часть снижения ключевой они «отыграли» заранее. Ставки по краткосрочным продуктам будут снижаться более значительно – на рынке сохраняется профицит ликвидности, рост кредитования остается умеренным, экономический рост слабый – потребность у банков в краткосрочных пассивах незначительна.