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Группа "Дикси": миноритариям сделано обязательное предложение о выкупе акций


Рынки
Белов Константин
Константин Белов
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Цена выкупа предполагает премию в размере 3,8% к вчерашнему закрытию…

Вчера Группа Дикси (DIXY RX – ДЕРЖАТЬ) сообщила о том, что ее дочерняя компания АО «Дикси Юг» сделала обязательное предложение миноритариям Дикси о выкупе акций по цене 340 руб./акция. Предложение распространяется на 31 млн акций, или все 24,88% акций, находящихся в собственности у миноритарных акционеров. Цена выкупа соответствует премии в размере 3,8% к уровню вчерашнего закрытия торгов на Московской бирже.

…и эквивалентна цене в рамках ранее объявленного предложения после решения собрания акционеров о делистинге

В январе Дикси объявила о достижении договоренности с Prosperity Capital Management о выкупе собственных акций у фондов, находящихся под управлением последней. В результате в течение первой половины 2018 г. Дикси должна в несколько этапов купить не менее 20% собственных акций по цене 340 руб./акция. В итоге АО «Дикси Юг» совместно с аффилированными лицами стала владельцем более 75% акций Дикси, что вызвало необходимость направить обязательное предложение о выкупе. Ранее обязательное предложение о выкупе по такой же цене было направлено миноритариям, не голосовавшим за делистинг акций Дикси с Московской биржи на собрании в конце прошлого года. В то же время максимальный объем выкупа по нему ограничен 10% стоимости чистых активов компании, и это не позволяет полностью выкупить акции у миноритариев, что, в свою очередь, юридически не позволяет сразу провести процедуру делистинга.

Делистинг будет проведен после исполнения обязательств по оферте

В результате объявления второго предложения о выкупе акций все миноритарные акционеры получат возможность полностью продать свои пакеты по цене 340 руб./акция. Мы рекомендуем продавать акции в рамках оферты, учитывая премию к рыночной цене и практически неизбежную вероятность делистинга акций Дикси с Московской биржи в конечном итоге.

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