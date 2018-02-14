КОБР по-прежнему несильно привлекают участников рынка

Ситуация на рынке МБК нормализовалась: спред между RUONIA и ключевой ставкой на 12 февраля составил 72 б.п., что даже превышает его среднее значение с начала года. При этом приток ликвидности в систему остается сдержанным. Так, на этой неделе ЦБ хоть и ожидает роста притока из бюджета (до 300 млрд руб. в среднем), большая его часть приходит в систему через депозиты Казначейства (т.е. только ограниченному числу банков). В этой связи заметная доля спроса на депозитных аукционах обусловлена рефинансированием. Например, вчера банки предложили меньше, чем лимит ЦБ (3 трлн руб. против 3,35 трлн руб.). Не исключено, что ряд банков «придерживают» средства перед новым налоговым периодом. Впрочем, в феврале основные выплаты (НДС, НДПИ, акцизы) придутся на последний день (28 февраля), а до этого система вряд ли испытает заметные оттоки по налогам.

Вчера на аукционах КОБР ЦБ полностью разместил 1-й транш нового 6-го выпуска на 151 млрд руб. (погашение 16 мая) и доразместил 4-й выпуск (погашение 14 марта) также на 151 млрд руб. Учитывая, что сегодня погасился 3-й выпуск (247 млрд руб.), общая задолженность по КОБР выросла лишь на 50 млрд руб. (до 650 млрд руб.), что говорит об ограниченном спросе на инструмент.