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Рынок РФ продолжает демонстрировать неплохую устойчивость к внешнему негативу


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, их чувствительность к содержанию макроэкономической статистики усилилась на фоне возрастающих рисков ускорения инфляции, что может побудить ФРС к более активному повышению процентных ставок.

Вчера кратковременное давление на динамику фондовых рынков оказали слабые данные по розничным продажам (-0.3% м/м в январе) в сочетании с неожиданным ускорением темпов роста ИПЦ до 0.5% м/м. После публикации этих данных доходность 10-летних Treasuries превысила 2.9%, что и стало причиной для усиления коррекции американского рынка, потянувшего за собой другие фондовые индексы. Вместе с тем, к концу дня этот негативный сентимент удалось полностью компенсировать и вернуться на траекторию восстановления, но дальнейшая динамика рынков акций в условиях возрастающей волатильности остается не очевидной.

Реакция на американскую статистику на развивающихся рынках акций была менее выразительной, во многом, благодаря силе местных валют и привлекательной реальной доходности активов emerging markets, а также подъему цен на товарные активы при поддержке растущих инфляционных ожиданий. Сегодня на ход торгов могут повлиять данные по промпроизводству в США, кроме того,  начинается лунный Новый Год, который станет началом «длинных» выходных в Азии и, как следствие, приведет к снижению торговой активности на рынках. 

Российский фондовый рынок продолжает движение по восстановительной траектории с оглядкой на состояние мировых рынков. Рынок продолжает демонстрировать неплохую устойчивость к внешнему негативу, волатильность снижается, а оценки к нефти (по соотношению RTS/Brent) начинают подрастать и тяготеть в зону 20х+, отражая отсутствие специфических страновых рисков и неготовность участников рынка переоценивать российский рынок.

На этом фоне индекс МосБиржи может продолжить развитие повышательного импульса с целью 2280-2310 пунктов. Однако данные уровни по рублевому индикатору выглядят предельно допустимыми в сценарии сохранения повышенной волатильности на рынке акций США и утраты импульса к росту цен на нефть. В этой связи мы опасаемся, что после завершения текущей фазы восстановительного роста индекс МосБиржи может начать новую волну  волатильного снижения, с уходом ниже 2200 пунктов. 

Сегодня внешние индикаторы указывают на возможность открытия торгов ростом более чем на 1% по индексу МосБиржи.

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