Объем потенциальных исков по списанным субордам нарастает

Суть претензий состоит в том, что после размещения выпуска произошли существенные изменения законодательства (так, был отменен закон "О банкротстве кредитных организаций"), которые были распространены на события, которые имели место до вступления в силу этих изменений (был списан субординированный долг, списание которого, по законодательству в момент его размещения, не предусматривалось, удовлетворение требований должно было осуществляться в рамках процедуры банкротства).

Котировки суборда PROMBK 19 находятся на уровне 10% от номинала (есть шанс получить положительное решение суда). В комментарии от 18 декабря 2017 г. мы рекомендовали к покупке старший выпуск PROMBK 19 @5,25%, предполагая, что ЦБ не станет банкротить системнозначимый банк.

Учитывая планируемое использование ПСБ как опорного банка для обслуживания ОПК, мы считаем вероятным наложение на него санкций (не исключена блокировка долларовых корсчетов, что создаст существенные затруднения для банка в проведении расчетов по валютным обязательствам, в т.ч. по евробондам).

В связи с этим мы закрыли свою рекомендацию на покупку PROMBK 19 (сейчас котируются около 99% от номинала).



