В фокусе - акции "Магнита", после новости о выходе из капитала компании Галицкого

Несмотря на активное восстановление, индикатор ожидаемой волатильности (VIX) остается на повышенных уровнях, что может указывать на возможность реализации новой волны снижения в ближайшие недели в случае подтверждения рисков ускорения инфляции, что может побудить ФРС к более активному повышению процентных ставок. Пока мы видим, что рост доходности 10-летних Treasuries замедлился на подступах к отметке 2.9%, что снижает негативный сентимент. Развивающиеся рынки также продолжают безоткатно расти в условиях силы местных валют и привлекательной реальной доходности активов emerging markets, а также на фоне подъема цен на товарные активы при поддержке растущих инфляционных ожиданий. Сегодня на настроения участников торгов могут повлиять данные по числу новостроек в США (прогноз: +3,3%), но, учитывая активный рост ипотечной ставки в начале года, они могут стать очередным разочарованием для рынка.

Российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный прирост в четверг при поддержке благоприятного внешнего фона и подъема цен на нефть. Локальным сопротивлением пока выступает отметка 2280 пунктов по индексу МосБиржи, но восстановление аппетита к риску на мировых рынках может способствовать перемещению индекса в более высокий диапазон 2280-2310 пунктов на горизонте ближайшей недели, благодаря восстановлению оценок к нефти. Вместе с тем, в более среднесрочной перспективе мы не исключаем реализации новой волны снижения, ввиду сохранения повышенной волатильности на рынке акций США и утраты импульса к росту цен на нефть.

Сегодня в первой половине дня вероятен откат в направлении 2255 пунктов с целью закрытия вчерашнего утреннего «гэпа», но в целом внешний фон располагает к формированию бокового движения индекса в диапазоне 2255-2270 пунктов при пониженной торговой активности. В фокусе внимания инвесторов акции Магнита, после сообщения о выходе из капитала компании основателя сети С.Галицкого.