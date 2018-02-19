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В фокусе внимания акции "Алросы" на фоне проведения аукциона по продаже газовых активов


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
Мировые рынки акций продемонстрировали мощный прирост на минувшей неделе, что позволило почти наполовину сократить потери, понесенные в начале февраля.

Поддержку рынкам оказали макроэкономические публикации, замедление темпов роста доходности 10-летних Treasuries на подступах к отметке 2.9%, в целом неплохой финал (большинство крупнейших компаний уже отчиталось) сезона корпоративной отчетности, а также возврат инфляционных ожиданий по США к повышенным уровням – инвесторы вновь оптимистично смотрят на состояние мировой экономики.

Развивающиеся рынки также продолжают безоткатно расти в условиях слабости американского доллара и привлекательной реальной доходности активов emerging markets, а также на фоне подъема цен на товарные активы.

На текущей неделе повышенный аппетит к риску может сохраниться, однако дефицит новостных драйверов, обусловленный, в том числе, и "короткой" неделей в США и КНР, заставляет нас ожидать перехода рынков к более сдержанной динамике. Из важных событий отметим публикацию протоколов последнего заседания ФРС и предварительные PMI по еврозоне и США. Также стоит отметить, что индикатор ожидаемой волатильности (VIX) остается на повышенных уровнях, что может указывать на возможность реализации новой волны снижения в случае подтверждения рисков более активного повышения ставок Федрезервом. 

Российский фондовый рынок по итогам недели продемонстрировал восстановительный прирост, но к концу недели, из-за корпоративных событий по акциям НорНикеля и Магнита, индекс МосБиржи частично утратил позиции относительно максимумов середины недели. Мы полагаем, что на текущей неделе направление движения биржевых индексов не претерпит существенных изменений по причине сниженной торговой активности на глобальных рынках (в КНР продолжается празднование лунного Нового года, в США сегодня – День президентов), а пятница будет нерабочей в России. Таким образом, при сохранении восстановительного импульса на глобальных рынках индекс МосБиржи сохраняет потенциал для смещения в более высокий диапазон 2280-2310 пунктов благодаря восстановлению оценок к нефти, но в более среднесрочной перспективе наиболее вероятна реализация новой волны снижения, ввиду сохранения повышенной волатильности на рынке акций США и утраты импульса к росту цен на нефть. 

Сегодня открытие торгов может пройти с умеренным повышением индексов, но потенциал для движения вверх может ограничиться отметкой 2270 по индексу МосБиржи. В фокусе внимания акции Алросы на фоне проведения аукциона по продаже газовых активов.

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