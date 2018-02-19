Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне

В понедельник открытие торгов может пройти с умеренным повышением индексов, но потенциал для движения вверх может ограничиться отметкой 2270 по индексу Мосбиржи, считает Илья Фролов из Промсвязьбанка PSBR. В фокусе внимания акции "Алросы" ALRS на фоне проведения аукциона по продаже газовых активов, добавляет он.

"Внешний фон сегодня с утра зовет к покупкам: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%, прибавляет примерно полпроцента нефть, предпринимая очередную попытку закрепиться выше 65 долларов за баррель. Около 2% растет Япония, не тянет рынки вниз своей слабой динамикой Китай по причине закрытия китайских торгов из-за празднования Нового года (по лунному календарю). Мы ожидаем открытия рынка в "зеленой" зоне, в районе 0,3%. В дальнейшем, как и ранее, отечественные акции будут следовать за динамикой западных индикаторов", - комментирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".

На валютной секции Московской биржи в начале дня Богдан Зварич из "Фридом Финанс" ожидает укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, спросу на рублевую ликвидность будут способствовать рост цен на нефть и приближение налоговых выплат, поясняет он. В сложившихся обстоятельствах уже в начале торгов американская валюта может отступить в район 56,3 рубля, считает аналитик. В результате "медведи" сделают еще один шаг к локальной поддержке, расположенной на отметке 56 рублей, полагает эксперт.

"Китай продолжает празднование Нового года по лунному календарю, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты в связи с Днем президентов. Фьючерсы на нефть и индексы на CME будут торговаться лишь до 21.00 мск", - напоминает Роман Ткачук из "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу замедлили рост, индекс NASDAQ перешел к снижению после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", в том числе - во вмешательстве в выборы в США.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,31-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне ослабления волатильности рынков, биржи Китая закрыты на время праздников: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,97%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,3 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,71% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2408 доллара против 1,2402 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрыл рабочую неделю без единой динамики на корпоративных новостях и фиксации прибыли игроками. Аутсайдеры торгов, "Магнит" MGNT и "Норникель", утянули вниз индекс Мосбиржи, при этом индекс РТС закрылся в символическом плюсе.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,45% - до 2255,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,08% - до 1263,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на полкопейки, до 56,4 рубля, евро снизился на 57 копеек, до 69,95 рубля, следует из данных Московской биржи.