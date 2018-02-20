Смягчать монетарную политику Банку России в марте необходимости нет

Продолжающийся рост розничных кредитов на 14% г/г в прошлом месяце начал вызывать опасение у представителей ЦБ и указывает на рост инфляционных рисков.

Кроме того, рублевая часть корпоративного кредитования также подавала признаки восстановления уже с конца прошлого года, что в январе совпало с неожиданно сильным ростом промпроизводства на 2,9% г/г.

В целом статистика за январь подтверждает наши ожидания того, что ЦБ возьмет паузу на заседании совета директоров 23 марта.

Оборот розничной торговли вырос на 2,8% г/г в январе, опережая консенсус-прогноз

Оборот розничной торговли в январе продемонстрировал устойчивый рост на уровне 2,8% г/г, что очень близко к среднему росту на 3,0% г/г с сентября 2017 г., и оказался существенно выше консенсус-прогноза рынка (2,2% г/г и 2,7% г/г, которые ожидали мы). Росстат также повысил оценку роста номинальных зарплат за предыдущий месяц – до 8,6% г/г за 4К17; реальные зарплаты выросли на 6,2% г/г в январе (рост номинальных зарплат – 8,5% г/г), безработица составила всего 5,2%. В целом статистика за январь оказалась неожиданно сильной, что противоречит слабым данным по потреблению домохозяйств за 4К17, которые, по нашим оценкам, показали замедление до 1,3 г/г против 5,2% г/г в 3К17.

Продолжающийся рост розничного кредитования начинает вызывать опасения у ЦБ

Слабая статистика по потреблению домохозяйств, на которую указывают данные за 4К17, не является надежным индикатором, так как противоречит росту розничного кредитования в январе, который ускорился до 13,9% г/г в январе с 12,7% г/г в декабре 2017 г. Кроме того, статистика за февраль также указывает на то, что инфляция может составить 0,4% м/м и оказаться намного выше 0,2% м/м, которые мы ожидали изначально, что может быть связано с восстановлением потребительской активности. Это уже заставило ЦБ высказать свои опасения по поводу кредитных рисков: глава ЦБ ранее указывала на планы таргетировать рост совокупных кредитов уровнем 7-10% г/г (корпоративных и розничных), но этот индикатор легко превзойти, если розничное кредитование продолжит расти текущими темпами. Эксперты ЦБ недавно упоминали о продолжающимся ускорении розничного кредитования, что может считаться одним из главных инфляционных рисков в перспективе.

Улучшение спроса на корпоративные кредиты – хороший знак для роста в краткосрочной перспективе

Существенные изменения по сравнению с предыдущими месяцами связаны с тем, что в январе промпроизводство показало сильный рост на 2,9% г/г после спада на 1,7% г/г в 4К17. Мы связываем это с временным эффектом, отражающим усилия по завершению строительства Керченского моста или/и инфраструктуры для ЧМ 2018. С другой стороны, крайне позитивный знак заключается в том, что в конце 2017 г. корпоративные кредиты в рублях выросли почти на 9% г/г после умеренного роста на 3-5% г/г в 2016 и в 1П17. Это ускорение, хотя отчасти его можно объяснить ожиданиями ужесточения санкций, является важным аргументом в пользу роста в 1П18.

Мы считаем, что статистика за январь говорит в пользу решения ЦБ взять паузу на следующем заседании 23 марта

Обнародованные данные говорят в пользу сценария паузы на следующем заседании ЦБ 23 марта. Во-первых, на тренд розничной торговли не повлияло слабое потребление домохозяйств в 4К17 и сочетание сильного роста доходов и сильного роста розничных кредитов указывает на потенциальное увеличение инфляционных рисков. Во-вторых, восстановление корпоративного кредитования может быть одним из объяснений быстрого роста промышленности. При этом, мы продолжаем считать, что жесткая риторика ЦБ будет присутствовать в решении по ставке не только в марте, но и на протяжении всего этого года; мы прогнозируем, что ставка составит 7,0% к концу этого года и следовательно подтверждаем наш прогноз роста ВВП на 1,0% на 2018 г.