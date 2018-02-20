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Мнения аналитиков

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Восстановительный импульс на глобальных рынках уже исчерпался


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
Мировые рынки в понедельник снижались при пониженной торговой активности из-за выходных в США и ряде стан Азии, под наибольшим давлением оказался горнодобывающий сектор, что стало реакцией на предложение Минторга США ввести ограничительные пошлины на импорт алюминия и стали.

Торговавшиеся вчера развивающиеся рынки не продемонстрировали выразительного движения в условиях отсутствия внешних ориентиров по движению на долговых рынках и преобладания тенденции к умеренному укреплению доллара.

Из важных событий ближайших дней отметим публикацию протоколов последнего заседания ФРС и предварительные PMI по еврозоне и США. Учитывая возобновление роста инфляционных ожиданий, ужесточение риторики в протоколе ФРС может стать сигналом к более агрессивному повышению ставки в этом году, усиливая тем самым рост доходностей по облигациям и способствуя усилению давления на рисковые активы.  

Российский фондовый рынок в понедельник снизился, отреагировав на ход торгов на европейских площадках, динамика в разрезе секторов была однородной.

С сегодняшнего дня вероятно некоторое повышение активности инвесторов, учитывая возобновление работы американских бирж и ряда азиатских рынков (Гонконг). Вместе с тем, возобновление роста доходностей по американским казначейским облигациям накануне публикации протоколов январского заседания вновь негативно влияет на настроения инвесторов.

Вместе с тем, цены на нефть пока удерживаются вблизи максимальных отметок за 2 недели, что не создает серьезных предпосылок для негативного движения на российском рынке. Однако очевидно, что восстановительный импульс на глобальных рынках уже исчерпался, что может осложнить ожидавшийся ранее переход индекса МосБиржи в диапазон 2280-2310 пунктов.

На этом фоне мы придерживаемся осторожного взгляда и полагаем, что в ближайшие дни коррекция может усилиться, в том числе, и по причине нежелания  инвесторов переносить рыночный риск через праздничные дни. 

Открытие торгов может пройти с незначительным отклонением от вчерашних уровней, но внешний фон и текущая техническая картина настраивают на возможность углубления снижения в направлении отметки 2240 по индексу МосБиржи в течение дня.

Сегодня консолидированную финансовую отчетность представит НЛМК.

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