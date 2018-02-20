Программа buy back "Газпрома" может быть символической

Совет директоров Газпрома 5 марта в заочной форме рассмотрит вопрос "О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО Газпром сообщил эмитент. Перспективу buyback в очередной раз прокомментировал две недели назад на Дне инвестора в Лондоне зампред правления Газпрома Андрей Круглов.

Мы считаем, что если программа buyback Газпрома будет принята, то она будет символической, т.е. сумма не сможет оказать какого-либо существенного влияния на котировки. Связано это будет с обширной инвестиционной программой монополии, жертвой которой уже стали дивиденды (их наращивать не планируется).