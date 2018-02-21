Рынки ждут протоколов ФРС, которые могут задать направление движения мировых площадок

Рост доходностей по казначейским облигациям США возобновился перед несколькими объемными аукционами (Минфин намерен разместить бумаги на 92 млрд долл. на текущей неделе), что оказывает давление на рыночный сентимент. Индикатор вмененной волатильности VIX стабилизировался вблизи 20 пунктов, что вдвое превышает уровни конца прошлого года и сигнализирует о неуверенности трейдеров в росте рынка, а также указывает на спрос на инструменты защиты от негативного изменения цен.

Из важных событий ближайших дней отметим публикацию протоколов последнего заседания ФРС и предварительные PMI по еврозоне и США. Учитывая возобновление роста инфляционных ожиданий, ужесточение риторики в протоколе ФРС может стать сигналом к более агрессивному повышению ставки в этом году, усиливая тем самым рост доходностей UST и способствуя усилению давления на рисковые активы.

Российский фондовый рынок сумел продемонстрировал умеренный прирост за счет повышения оценок к нефти, но общий настрой инвесторов сохраняется консервативным. Участники рынка ждут публикации протоколов ФРС, которые могут задать направление движения мировых рынков до конца этой недели, а также следят за развитием тенденции на рынке нефти, где вчера сформировались локальные максимумы и возможным сценарием на среду-четверг становится развитие отката.

Таким образом, восстановительный импульс на глобальных рынках выглядит исчерпанным, что может осложнить ожидавшийся ранее переход индекса МосБиржи в диапазон 2280-2310 пунктов. Впрочем, существенную поддержку индексу оказывают корпоративные новости по ряду крупнейших компаний, включая возможность проведения обратного выкупа акций Газпромом и сообщения о запуске «русской рулетки», предусмотренной акционерным соглашением НорНикеля. Сдерживающим фактором для роста рынка также выступает фактор сокращенной недели и нежелание переносить рыночный риск через выходные. Важным событием, определяющим настроения в начале следующей недели, станет пятничный релиз по итогам пересмотра кредитного рейтинга РФ от агентства S&P и Moody’s.

Открытие торгов может пройти в нейтральной зоне, в течение дня ожидаем проторговки диапазона 2255-2275 пунктов по индексу МосБиржи.