FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Публикация протоколов ФРС развернула восстановительный импульс на американском рынке акций


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
На мировых рынках продолжает наблюдаться негативная тенденция.

Ключевое событие этой недели – публикация протоколов заседания ФРС – оказало серьезное влияние на динамику торгов, развернув восстановительный импульс на американском рынке акций и способствовав росту доходностей по UST’10 до нового максимума в 2,95%, а также укреплению доллара. Причиной для этого стали достаточно жесткие формулировки в протоколе, повышающие вероятность большего числа повышений ставки в этом году. Ставки на фьючерсы по федеральным фондам в настоящее время «прайсят» 2 повышения ставки, в марте и июне, и допускают вероятность повышения также в сентябре и декабре, что может вывести целевой ориентир по ставке ФРС на уровень 2,25-2,5% к концу года. Индикатор VIX удерживается в области возмущенных значений вблизи 20 пунктов, что вдвое превышает уровни конца прошлого года и сигнализирует о неуверенности трейдеров в росте рынка, а также указывает на аппетит к покупкам инструментов защиты от негативного изменения цен.

Российский фондовый рынок реализовал долгожданное движение к верхней границе среднесрочного повышательного торгового канала, при этом характерно, что вчерашний интенсивный рост по большинству «голубых фишек» проходил в условиях умеренно негативного внешнего фона с глобальных рынков, т.е. был индуцирован внутренними новостями и событиями. Наиболее вероятным поводом для покупок стало ожидание пятничных релизов по итогам пересмотра кредитного рейтинга РФ от агентств S&P и Moody's, инвесторы делают ставку на возврат суверенного рейтинга в инвестиционную категорию. Кроме того, поддержку также оказали корпоративные новости по ряду крупнейших компаний, включая возможность проведения обратного выкупа акций Газпромом и сообщения о запуске «русской рулетки», предусмотренной акционерным соглашением НорНикеля. 

Мы полагаем, что сегодня рынок акций РФ может реализовать остаточный импульс к росту к области сопротивления 2328-2334 пунктов по индексу МосБиржи, однако во второй половине дня активность инвесторов может снизиться из-за нежелания участников торгов переносить рыночный риск через выходные и опасениях того, что надежды на повышение рейтинга могут не оправдаться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ