Публикация протоколов ФРС развернула восстановительный импульс на американском рынке акций

Ключевое событие этой недели – публикация протоколов заседания ФРС – оказало серьезное влияние на динамику торгов, развернув восстановительный импульс на американском рынке акций и способствовав росту доходностей по UST’10 до нового максимума в 2,95%, а также укреплению доллара. Причиной для этого стали достаточно жесткие формулировки в протоколе, повышающие вероятность большего числа повышений ставки в этом году. Ставки на фьючерсы по федеральным фондам в настоящее время «прайсят» 2 повышения ставки, в марте и июне, и допускают вероятность повышения также в сентябре и декабре, что может вывести целевой ориентир по ставке ФРС на уровень 2,25-2,5% к концу года. Индикатор VIX удерживается в области возмущенных значений вблизи 20 пунктов, что вдвое превышает уровни конца прошлого года и сигнализирует о неуверенности трейдеров в росте рынка, а также указывает на аппетит к покупкам инструментов защиты от негативного изменения цен.

Российский фондовый рынок реализовал долгожданное движение к верхней границе среднесрочного повышательного торгового канала, при этом характерно, что вчерашний интенсивный рост по большинству «голубых фишек» проходил в условиях умеренно негативного внешнего фона с глобальных рынков, т.е. был индуцирован внутренними новостями и событиями. Наиболее вероятным поводом для покупок стало ожидание пятничных релизов по итогам пересмотра кредитного рейтинга РФ от агентств S&P и Moody's, инвесторы делают ставку на возврат суверенного рейтинга в инвестиционную категорию. Кроме того, поддержку также оказали корпоративные новости по ряду крупнейших компаний, включая возможность проведения обратного выкупа акций Газпромом и сообщения о запуске «русской рулетки», предусмотренной акционерным соглашением НорНикеля.

Мы полагаем, что сегодня рынок акций РФ может реализовать остаточный импульс к росту к области сопротивления 2328-2334 пунктов по индексу МосБиржи, однако во второй половине дня активность инвесторов может снизиться из-за нежелания участников торгов переносить рыночный риск через выходные и опасениях того, что надежды на повышение рейтинга могут не оправдаться.