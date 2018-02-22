На предстоящей неделе рубль может оказаться под большим прессингом

Несмотря на первоначально неоднозначное восприятие рынками «минуток» FOMC, инвесторы все же сформировали единое мнение в отношении дальнейших шагов ФРС. В частности, участники рынка все больше склоняются к варианту четырех повышений ставки в текущем году.

В опубликованной стенограмме американского регулятора отмечается более оптимистичный настрой членов ФРС в отношении темпов экономического роста, в т.ч. благодаря принятой программе фискальных стимулов. Кроме того, остаются позитивными ожидания по дальнейшему укреплению рынка труда, и движению инфляции к целевым показателям. На фоне этого необходимость дальнейшего повышения процентных ставок вызывает все меньше опасений. Доходность американских облигаций после «минуток» ФРС усилила рост (доходность UST10 достигала максимальных отметок за последние четыре года - 2,957%), что в перспективе повышает привлекательность долларовых инвестиций, и как следствие улучшает позиции доллара на Forex.

Сегодня рынки будут фокусироваться на протоколе заседания ЕЦБ (15.30 мск), который должен дать больше ответов на вопрос, как европейский регулятор намерен реагировать на укрепление EUR. Сигналы, указывающие на рост опасений со стороны ЕЦБ в отношении динамики европейской валюты и инфляции, спровоцируют дальнейшее ослабление EUR. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.225-1.235.

Рубль умеренно снижается к доллару США и относительно стабилен к евро

Внешний фон на Forex определяется динамикой доллара США, который продолжает укреплять позиции после «минуток» ФРС, формируя тем самым давление на высокодоходные активы и валюты emerging markets. В то же время российская валюта в краткосрочной перспективе продолжит получать поддержку за счет таких локальных факторов как налоговые платежи и сохраняющийся интерес к инструментам долгового рынка, которые будут сглаживать возросшее давление со стороны доллара США и неровную динамику нефтяных цен.

На горизонте предстоящей недели (второй половины), российская валюта может оказаться под большим прессингом. Во-первых, утратят свою силу вышеотмеченные факторы поддержки. Во-вторых, снижение аппетита к рисковым активам может проявиться ярче, по мере того как рынки будут смещать фокус внимания на данные по инфляции в ЕС и США. Краткосрочные ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56-57.