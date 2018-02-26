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Сегодня рынок акций РФ положительно отреагирует на новости по кредитному рейтингу


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
На мировых рынках наблюдается восстановление аппетита к риску, что выражается в уверенном росте рынков акций вторую неделю подряд по мере замедления роста доходностей по казначейским облигациям США.

Основным движущим фактором выступает обсуждение того, что, несмотря на рост инфляционных ожиданий, по факту проведения налоговой реформы, риски ускорения темпов повышения процентных ставок Федрезервом остаются умеренными, тогда как экономический рост в Америке набирает силу, а планируемые администрацией Д.Трампа инфраструктурные инвестиции могут способствовать дальнейшей положительной переоценке акций.

Во вторник с полугодовым докладом по денежно-кредитной политике перед Конгрессом выступит новый глава ФРС Дж.Пауэлл, при этом исходя из уже опубликованного содержания доклада, американский регулятор не видит рисков устойчивого ускорения инфляции и придерживается прогноза по достижению целевого показателя в 2% по индексу core PCE. Таким образом, опасения того, что Федрезерв будет агрессивно действовать пока выглядят чрезмерными, создавая положительный моментум для наращивания позиций после самого резкого за последние годы падения рынков в начале февраля.

Помимо выступления Дж.Пауэлла и его коллег по ФРС, внимание инвесторов  в течение ближайших дней также будет обращено на выступление главы ЕЦБ М.Драги в Европарламенте и ряд важных статистических публикаций по экономике США, включая данные по ВВП, заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам граждан, а также продажам новостроек.

Российский фондовый рынок демонстрирует поступательный рост, что является реакцией как на улучшение конъюнктуры на глобальных рынках акций и восстановления цен на нефть, так и специфических драйверов для роста, в первую очередь, ожидания возврата в инвестиционную категорию по суверенному рейтингу. Стоит отметить, что  эти ожидания в полной мере оправдались в пятницу, и S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг России впервые с 2006 года. Акции банковского сектора, как наиболее восприимчивые к данному новостному риску, продемонстрировали впечатляющий рост на минувшей неделе.

Также стоит отметить, что по российским бумагам начинается сезон корпоративной отчетности, и одними из первых финрезультаты раскроют Сбербанк и ВТБ, что может способствовать продолжению их роста в ближайшие дни. Стоит отметить, что значимым событием этой недели станет послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Мы полагаем, что сегодня рынок акций РФ положительно отреагирует на новости по кредитному рейтингу, а также будет отыгрывать пятничный рост мировых рынков. Расчетный прирост индекса МосБиржи в первой половине дня составит 1,5-2,5%.

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