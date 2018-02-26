ФАС разрешила "Транснефти" приобрести контроль над НМТП

ФАС удовлетворила ходатайство Транснефти о приобретении 50% голосующих акций зарегистрированной на Кипре компании «Омирико Лимитед», которая опосредовано, через Novoport Holding Ltd., владеет пакетом голосующих акций ПАО «НМТП» (NMPT RX – ПОКУПАТЬ) в размере 50,1%. В свою очередь, Омирико Лимитед на паритетных началах владеют структуры Транснефти и Группы Сумма. Сделка пока не закрыта.

НМТП может увеличить дивидендные выплаты

Сделка с Транснефтью позволит Сумме привлечь средства для увеличения доли в Трансконтейнере.

На наш взгляд, в дальнейшем Транснефть может сфокусироваться на развитии наливных терминалов НМТП и продать активы НМТП (в частности, контейнерные и зерновые терминалы), не связанные с перевалкой наливных грузов. Однако реализация такого сценария, по нашему мнению, маловероятна до продажи 20-процентного госпакета НМТП, в отношении сроков которого по-прежнему сохраняется неопределенность.

После покупки пакета Суммы в НМТП Транснефть будет заинтересована в повышении дивидендных выплат НМТП. Мы не исключаем, что это может быть осуществлено за счет роста долговой нагрузки НМТП.