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Мнения аналитиков

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На ближайшие несколько дней фондовый рынок РФ выглядит несколько уязвимо


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
На мировых рынках продолжает преобладать оптимизм, инвесторы восстанавливают позиционирование в рисковых активах на сигналах от представителей ФРС, а также благодаря подъему цен на сырьевые активы по мере устойчивого роста инфляционных ожиданий и структурного улучшения фундаментальных показателей на рынках нефти и промышленных металлов.

Выступления представителей ФРС в понедельник не представили четкой картины действий регулятора и были отчасти противоречивыми, однако возможное содержание доклада по ДКП, которое сегодня раскроет новый глава ФРС Дж.Пауэлл в Палате представителей (и в четверг вновь представит в Сенате) скорее настраивает на сохранение умеренно жесткого, но не агрессивного курса направления политики. Таким образом, инвесторы верят в дальнейший рост инфляционных ожиданий и поддержание высоких темпов экономического роста, но при этом видят риски ускорения темпов повышения процентных ставок Федрезервом умеренными, а также ждут подробностей по планируемой администрацией Д.Трампа программе инфраструктурных инвестиций, что может способствовать дальнейшей положительной переоценке акций.

Помимо выступлений членов ФРС, внимание инвесторов в течение ближайших дней также будет обращено на ряд важных статистических публикаций по экономике США, включая данные по ВВП, заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам граждан, а также продажам новостроек.

Российский фондовый рынок в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на новостях о повышении кредитного рейтинга со стороны S&P Global Ratings. Кроме того, факторами роста рынка выступили улучшение конъюнктуры на глобальных рынках акций и восстановление цен на нефть.

Несмотря на неоднозначное с технической точки зрения закрытие дня, мы полагаем, что потенциал для роста рынка сохраняется и целевой областью движения может стать район 2420-2450 пунктов. Вместе с тем, локально, на ближайшие несколько дней, рынок выглядит несколько уязвимо. Во-первых, сегодня-завтра может сработать принцип фиксации прибыли «по факту» произошедшего рейтингового действия, во-вторых, определенную угрозу представляет интенсификация укрепления рубля. В-третьих, старт сезона отчетности по российским компаниям продемонстрировал, что публикуемые результаты неравномерны с точки зрения ожиданий рынка, что в перспективе может способствовать точечной фиксации прибыли по отдельным акциям. Таким образом, в фокусе внимания на этой неделе Сбербанк, ММК, Газпром нефть, ТМК, Аэрофлот, МосБиржа и Россети.

Открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с движением в районе 2345-2365 пунктов в течение дня.

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