В ближайшие несколько дней умеренная коррекция на рынке РФ может продолжиться

Дж.Пауэлл на слушаниях в Конгрессе подтвердил сильный прогноз по экономике на ближайшую перспективу, что способствует продолжению плавного повышения ставок по мере приближения к целевому ориентиру по инфляции. На этом фоне фьючерсы на ставку начали учитывать более высокую вероятность четырех повышений ставки, что и стало основным триггером для снижения аппетита к риску.

Кроме того, разочаровывающими стали январские данные по динамике заказов на товары длительного пользования (-3.7% м/м). В сочетании с опубликованными ранее данными по продажам новостроек и цифрами по изменению баланса внешней торговли, текущие макроэкономические индикаторы отражают возможность отсутствия значимого ускорения темпов роста американской экономики в текущем квартале, что усиливает опасения торможения роста корпоративных прибылей, в особенности, с учетом эффекта «высокой базы» после проведенной налоговой реформы.

Российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение во вторник, следуя на динамикой настроений на глобальных рынках и ценами на нефть. В отличие от большинства аналогов, российский рынок, видимо, продемонстрирует положительный результат по итогам февраля как по индексу МосБиржи, так и РТС.

Существенную поддержку индексу оказывают корпоративные новости, а также активизировавшийся приток иностранного капитала в российские акции с возвратом в инвестиционную категорию по суверенному кредитному рейтингу. Однако внутренние факторы роста выглядят отыгранными, а на текущих, близких к историческим максимумам уровнях, чувствительность к изменениям сентимента на глобальных рынках может повыситься, при этом развитие ситуации на внешних рынках пока складывается не в пользу роста биржевых индексов.

Таким образом, ближайшие несколько дней умеренная коррекция может продолжиться, при этом не исключено появление тактических возможностей для покупки (или фиксации прибыли) в отдельных корпоративных историях по мере вступления в активную фазу сезона отчетности российских эмитентов.

Исходя из внешних ориентиров, открытие торгов может пройти вблизи отметки 2335 пунктов по индексу МосБиржи, что предполагает небольшое снижение. Однако на движение индикатора на старте сессии также окажет влияние отчетность Сбербанка по МСФО. В течение дня финрезультаты раскроет Газпром нефть.