Темпы роста ВВП США в 4-м квартале поддерживаются на относительно высоком уровне в 2.5%, однако январские данные по динамике заказов на товары длительного пользования, продажам новостроек и незавершенным сделкам по продажам жилья, а также изменению баланса внешней торговли, отражают возможность отсутствия значимого ускорения в начале года, что вызывает опасения торможения роста корпоративных прибылей. В сочетании со стабильно высокими инфляционными ожиданиями и планами ужесточения монетарной политики, данная комбинация факторов не располагает к устойчивому повышению спроса на рисковые активы в ближайшей перспективе. Сегодня инвесторы будут оценивать состояние американского потребителя через блок данных по динамике доходов и расходов населения, важных цифр для корректировки ожиданий по инфляции.

Российский фондовый рынок углубляет откат от достигнутых в начале недели исторических максимумов по индексу МосБиржи, следуя на ухудшением настроений на глобальных рынках и падением цен на нефть. Рынок ожидаемо усиливает чувствительность к внешним изменениям по мере исчерпания локального импульса к росту на корпоративных событиях и новостях по изменению кредитного рейтинга, способствовавшего снижению страновой премии за риск до рекордно низких почти за 10 лет значений (5Y CDS-спрэд РФ сжался до 103 пунктов).

Из биржевых фондов, ориентированных на российский рынок, возобновляется отток капитала, а локальные участники рынка не проявляют аппетит к покупкам ввиду опасений нового усиления турбулентности на мировых рынках капитала.

На этом фоне, несмотря на возможность корректирующего отскока в направлении отметки 2310 пунктов в течение сегодняшней сессии, индекс МосБиржи тяготеет к отметке 2250 пунктов, устраняя перекупленность и балансируя рекордно высокие с начала года оценки к нефти (текущий RTS/Brent составляет 19.7x против среднего в феврале 19.2x). Таким образом, ближайшие несколько дней умеренная коррекция может продолжиться, при этом не исключено появление тактических идей в отдельных корпоративных историях по мере вступления в активную фазу сезона отчетности российских эмитентов.

Сегодня финрезультаты представит Аэрофлот и ТМК, завтра – Московская биржа и Дикси Групп.