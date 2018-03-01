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"Газпром" должен заплатить $2,6 млрд "Нафтогазу": негативно для акций компании


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил претензии украинского Нафтогаза к Газпрому в отношении контракта на транзит газа.

Согласно решению суда, Газпром обязан заплатить Нафтогазу $4.6 млрд за недостаточные объемы транзита газа в 2009-2017, согласно соглашению с Нафтогазом. Учитывая, что ранее Стокгольмский арбитраж обязал Нафтогаз заплатить $2.0 млрд Газпрому по другому иску - контракт на поставку газа между Нафтогазом и Газпромом, Газпром в конечном итоге должен Нафтогазу $2.6 млрд. Газпром заявил, что не согласен с решением суда и собирается его обжаловать.

$2.6 млрд, которые Газпром должен заплатить Нафтогазу - существенная сумма (2% выручки Газпрома и около 9% EBITDA). Более того, это 4% рыночной капитализации компании. Хотя маловероятно, что Газпром выплатит эту сумму незамедлительно (апелляция скорее всего займет много времени), это обязательство не обязательно должно быть удовлетворено в денежной форме - Газпром потенциально может договориться с Нафтогазом о скидках на газ или удовлетворить это обязательство в форме поставок газа.

В любом случае, сумма выглядит значительной, и мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ для акций Газпрома.


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