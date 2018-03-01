Собираемость налогов: хорошо для бюджета, плохо для роста

Эти усилия правительства повредили темпам роста в таких сегментах как сельское хозяйство и строительство, хотя и стали основанием для недавнего решения агентства S&P повысить суверенный рейтинг России. Поскольку проведение налоговой реформы в год выборов неуместно, то в 2018 году ставка будет по-прежнему сделана на дальнейшее улучшение собираемости налогов: заложенные в бюджет дополнительные 0,5 трлн руб. от сбора НДС подтверждают наше решение понизить прогноз роста ВВП на 2018 г. до 1,0% г/г.

Ненефтяные налоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 2,5 трлн руб. в 2017 г., в результате ненефтяной дефицит консолидированного бюджета снизился до 8,1% ВВП. В 2017 г. доходы консолидированного бюджета выросли до 33,3% ВВП с 32,3% ВВП в 2016 г., или на 2,9 трлн руб. Примерно 1,1 трлн руб. этой суммы связан с нефтяными доходами и ростом цены на нефть в прошлом году, тогда как оставшаяся часть, то есть 1,8 трлн руб. пришлась на рост ненефтяных доходов. Тем не менее, эта последняя цифра полностью не отражает усилия правительства по росту собираемости налогов: в расчет ненефтяных доходов бюджета 2016 года вошла сумма 0,7 трлн руб., полученная в результате приватизации Роснефти, что, тем самым, завышает базу сравнения результатов 2017 г. С очисткой от приватизационных доходов ненефтяные налоговые доходы прошлого года выросли на 2,5 трлн руб., или на 13% г/г в реальном выражении, показав сильное ускорение роста доходов в сравнении с динамикой предыдущих лет. Рост собираемости налогов не только помог сократить консолидированный дефицит бюджета до 1,5% ВВП против в среднем 2,6% ВВП в 2013-2016 гг., но и снизить ненефтяной дефицит консолидированного бюджета до 8,1% ВВП против 10,2-10,6% ВВП, наблюдающихся с 2013 г.

По оценке Минфина, 1 трлн руб. в 2017 г. пришло в бюджет в результате роста собираемости налогов. Согласно заявлениям министра финансов на Экономическом форуме имени Гайдара в январе 2017 г., примерно 1 трлн руб., или 40% дополнительных налоговых сборов 2017 г. было собрано благодаря усилиям правительства по повышению собираемости налогов. По нашим оценкам, дополнительные доходы от налога на прибыль составили 320 млрд руб.; эта цифра близка к недавним оценкам агентства АКРА, оценившего дополнительные доходы от налога на прибыль в сумму около 400 млрд руб., полученную благодаря прочим факторам (кроме органического прироста), включая изменения в администрировании налога (вплоть до 2020 г. база расчета налога на прибыль не может быть уменьшена на сумму ранее полученных убытков более чем на 50%). По нашей оценке, улучшение в собираемости НДС принесло еще 300 млрд руб. в прошлом году. Это указывает на то, что даже без решения правительства увеличить ставки налогов, налоговое давление на экономику выросло в прошлом году.

Существует ли дополнительный потенциал для улучшения собираемости налогов?

Пару лет назад международные агентства оценили, что в результате уклонения от уплаты налогов российский бюджет может недосчитываться 4-5 трлн руб. в год, включая потери от а) неформального сектора и б) различных мошеннических схем. По данным Минфина, уклонение от уплаты налогов неформального сектора обходится бюджету примерно в 3 трлн руб. в год, в том числе примерно 2 трлн руб. приходится на недосборы подоходного налога. Учитывая продолжающийся рост занятости в неформальном секторе, мы сомневаемся, что в этой сфере можно увеличить собираемость налогов. Различные мошеннические схемы обходятся бюджету еще в 1-2 трлн руб. в год; при этом значительная часть уклонений от налогов приходится на НДС, в том числе фиктивное возмещение НДС из бюджета оценивается примерно в 500 млрд руб. в год. Усилия по сбору НДС были в центре внимания последние годы: в итоге уровень собираемости после локального минимума в 2013 году сейчас вернулся к значениям 2011 года и всего на 10% ниже уровня собираемости 2007 года. Это означает, что потенциал дополнительного увеличения собираемости налогов выглядит ограниченным.

Меры по повышению собираемости налогов вредят темпам роста в некоторых отраслях экономики. Меры по улучшению собираемости налогов положительно влияют на бюджет, однако при этом вредят экономической активности в ряде отраслей. Сельское хозяйство – один из таких примеров. Борьба с уходом от налогов в этом сегмент разрушила цепочки поставок в некоторых сегментах этого сектора и оказала негативное влияние на производство – в итоге после роста сектора в среднем на 3% г/г в 2013-2016 гг., в 2017 г. он вырос всего на 1,2% г/г, несмотря на рекордный урожай с 2008 г. Другим примером является строительный сектор - на него приходится около трети всех обнаруженных фактов уклонения от уплаты налогов; после снижения темпов роста этого сектора на 4,2% г/г в 2016 г. он продолжил снижение еще на 1,4% г/г в 2017 г. Таким образом, ужесточение налогового администрирования явно позитивно для бюджета, но, судя по всему, временно оказывает сдерживающий эффект на рост ВВП.

Усилия в сфере улучшения собираемости налогов в 2018 г. объясняют повышение рейтинга и помогут сдерживать рост процентных расходов по обслуживанию долгу. Проект бюджета 2018 г. предусматривает увеличение доходов от НДС еще на 0,5 трлн руб., что, на наш взгляд, является знаком того, что правительство продолжит уделять повышенное внимание вопросу улучшения собираемости налогов именно в данной области. Дальнейший рост ненефтяных доходов бюджета поможет правительству сохранить контроль над ценой на нефть, балансирующей бюджет – сейчас мы прогнозируем ее на уровне $63/барр. в этом году. Мы считаем, что улучшение в налоговом администрировании стало одним из главных аргументов в пользу решения повысить суверенный рейтинг России с BB+ до инвестиционного уровня BBB-. Это решение важно для бюджетной стабильности, так как оно может помочь снизить давление по обслуживанию долга: в данный момент годовые процентные расходы российского федерального бюджета составляют около 0,7 трлн руб. (0,6% ВВП) в связи с обслуживанием внутреннего долга в размере 7,2 трлн руб. и внешнего долга в $50,5 млрд.

Попытки решить проблему уклонения от уплаты налогов не исключают необходимости повышать ставки налогов: Учитывая наш вывод о том, что потенциал для дальнейшего увеличения собираемости налогов ограничен, необходимость пересмотра существующих налоговых ставок, судя по всему, неизбежна. Значительное улучшение собираемости НДС и некоторый потенциал по улучшению его администрирования являются веским аргументом в пользу повышения ставки именно этого налога в будущем. Мы видим два следствия этого события. Первое, мы ожидаем ускорения консолидации в некоторых секторах, в том числе в сельском хозяйстве, из-за дальнейшего давления налоговых властей. Второе, очень вероятно, что рост налоговой нагрузки продолжит оказывать негативный эффект на экономический рост, так как в ряде сегментов потребуется реструктурировать логистические цепочки. В целом мы ожидаем, что усилия правительства будут позитивны для стабильности бюджета, но краткосрочно ограничивают перспективы роста, что вписывается в наше недавнее решение понизить прогноз роста ВВП до 1,0% г/г на 2018 г.