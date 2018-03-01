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"Газпром нефть": ремонт Омского НПЗ давит на рентабельность


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Вчера Газпром нефть (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовала результаты за 4 кв. 2017 г., которые мы оцениваем нейтрально с точки зрения кредитного профиля компании.

При росте выручки на 6% кв./кв. до 546 млрд руб. (благодаря росту рублевых цен, несмотря на снижение переработки и совокупной добычи), EBITDA незначительно снизилась на 4% кв./кв. до 120 млрд руб. из-за сокращения выпуска нефтепродуктов на 7,3% кв./кв. до 9,9 млн т (в результате ремонта на Омском НПЗ). В итоге рентабельность по EBITDA снизилась до 21,9% (против 24,2% в 3 кв.). Долговая нагрузка практически не изменилась - 1,32х Чистый долг/EBITDA против 1,39х на конец 3 кв. Краткосрочный долг сократился на 8% кв./кв. до 132 млрд руб., что на ~73% покрывается накопленными средствами на счетах компании (96 млрд руб.).

Свободный денежный поток остался сильным по итогам года благодаря оптимизации оборотного капитала, но...

Из-за роста капитальных затрат в 4 кв. на 29% кв./кв. (до 114 млрд руб.) свободный денежный поток временно стал отрицательным (-18 млрд руб. против 56 млрд руб. в предыдущем кв.). Тем не менее, благодаря оптимизации оборотного капитала в течение 9М 2017 г. по итогам всего 2017 г. свободный поток остался положительным на уровне 65 млрд руб. (против -64 млрд руб. в 2016 г.), большая часть которого была уже направлена на дивиденды в 2017 г. (более 50 млрд руб.).

... в этом году на дивиденды его может не хватить

В 2018 г. компания планирует заимствования на уровне погашений (132 млрд руб.) для поддержания общего кредитного портфеля. Так, в январе было привлечено уже 51,3 млрд руб. долгосрочных кредитов. Тем не менее, учитывая предстоящую выплату до 66 млрд руб. дивидендов (включая 47,4 млрд руб. промежуточных за 9М 2017 г.), которые, по нашим оценкам, могут превысить прогнозный свободный денежный поток (13 млрд руб.), и возврат инвестиций с Мессояханефтегаза (при сохранении на уровне прошлого года - 33 млрд руб.), долговая нагрузка может незначительно вырасти, но по прежнему останется ниже 1,4x Чистый долг/EBITDA.

Бонды SIBNEF 23 котируются на уровне спредов других корпоративных бумаг РФ 1-го эшелона. В текущих условиях повышения долларовых ставок и минимальных кредитных спредов вы не видим спекулятивного интереса для покупки длинных евробондов. Из коротких выпусков отметим DMEAIR 18 c YTM 3,75% @ ноябрь 2018 г.

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