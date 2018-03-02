Риск продолжения постепенного снижения индекса Мосбиржи с целью 2250 п сохраняется

На мировых рынках наблюдается новый виток снижения склонности к риску, движимый как опасениями ускорения темпов повышения ставки Федрезерва и активизации сокращения баланса, так и недостаточно сильными для повышения оптимизма инвесторов макроэкономическими публикациям, а также планами президентской администрации США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий, что может дать старт процессу усиления протекционизма – не лучший прием для поддержания роста мировой экономики и крайне рискованный для развивающихся стран. Сегодня утром наблюдается резкое снижение японского Nikkei, влияние на китайский и корейский рынки пока сдержанное. Подробности по плану введения пошлин могут появиться на следующей неделе, а введены они могут быть уже в апреле.

Российский фондовый рынок, в условиях повышения волатильности курса национальной валюты, демонстрирует разнонаправленное движение по индексам. Негативное влияние от снижения цен на нефть и общего снижения склонности к риску на глобальных рынках во многом абсорбируется в курсе рубле, оказывая давление на индекс РТС, темпы снижения которого на этой неделе немного превышают динамику по сводному MSCI EM.

Таким образом, рынок ожидаемо усиливает чувствительность к внешним изменениям по мере исчерпания импульса к росту на корпоративных событиях и новостях по изменению кредитного рейтинга.

Вместе с тем, с ослаблением курса рубля у инвесторов вновь появляется идея покупки акций экспортно-ориентированных компаний, что удерживает индекс МосБиржи вблизи отметки 2300 пунктов.

Кроме того, другой яркой историей остаются ожидания дивидендных выплат, и высокая доходность по акциям в условиях снижения уровня процентных ставок не способствует агрессивному сокращению позиций в бумагах. На этом фоне мы рассчитываем на развитие корректирующего отскока в направлении отметки 2310-2320 пунктов, но в перспективе ближайшей недели риск продолжения постепенного снижения с целью 2250 пунктов сохраняется.

В фокус-листе на сегодня акции Магнита и Аэрофлота, где может продолжиться развитие восстановительного роста, а также МосБиржи и Дикси Групп, способные отреагировать на содержание финансовой отчетности по МСФО за 2017г.