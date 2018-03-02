После смены формата выручка Starbucks в России вырастет на 10%

Выручка компании в Европе в последнее время падает: в прошлом году она сократилась на 11%. Таким образом, решение в отношении РФ можно расценивать как продолжение экспансии компании на развивающиеся рынки. Формат Drive Thru позволяет клиентам сэкономить время. Он популярен в США и работает примерно в 60% кофейнях сети.

Если говорить не только о кофе, но и о фастфуде, то в США до 70% клиентов предпочитают такой способ покупки, поэтому MacDonald’s развивает такой формат и в России. Это позволяет снижать капитальные затраты и расходы на зарплаты, так как требует меньше места и персонала. Развитие формата Drive Thru Starbucks начала в 2013-м, что позволило ей за три года увеличить маржинальность на 3%, поэтому можно прогнозировать соизмеримый рост в России.

К тому же кофейни данного формата позволяют расширить присутствие на автотрассах, так что можно прогнозировать рост выручки Starbucks в России на 10%. Значительного влияния на общее положение дел компании запуск точек нового формата не окажет, так как в России, по нашим оценкам, Starbucks генерирует меньше 1% совокупной выручки. Целеввая цена по Starbucks сохраняется на уровне $74,87.