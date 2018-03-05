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В начале текущей недели рынок РФ может получить импульс к восстановительному росту


Рынки
Илья Фролов
Илья Фролов
старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
 
Мировые рынки возобновили снижение на минувшей неделе, вновь отреагировав на неоднозначные новости из США.

Выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе обеспокоило инвесторов уверенностью в необходимости продолжения курса по нормализации денежно-кредитной политики путем повышения процентных ставок и сокращения баланса регулятора, в условиях недостаточно сильных для повышения экономического оптимизма статистических публикаций. Кроме того, инициатива президентской администрации по вводу импортных пошлин на сталь и алюминий не нашла позитивного отклика у инвесторов, опасающихся ввода ответных мер со стороны азиатских государств, являющихся, кроме всего прочего, одними из основных держателей US Treasuries. Кроме того, импортные пошлины – это фактор для роста инфляционных ожиданий, что является еще одним поводом для усиления роста доходностей по казначейским облигациям, усиливая волатильность и на фондовых рынках.

На текущей неделе в центре внимания заседание ЕЦБ (четверг), выступления руководителей ФРС, данные по рынку труда (пятница) и заказам на товары длительного пользования, а также торговому балансу США. Кроме того, значимым событием станет международная нефтегазовая конференция CERAWeek, поскольку участники рынка будут следить за изменением риторики представителей ОПЕК в условиях роста добычи  нефти в США и делать предположения относительно вероятности продления соглашения об ограничении добычи. 

Российский фондовый рынок демонстрирует повышение оценок к нефти, но все же демонстрирует негативную динамику, не в силах полностью нивелировать негативное влияние от снижения нефтяных котировок. Вместе с тем, восприимчивость к сохраняющейся повышенной волатильности на мировых рынках акций весьма умеренная, а пониженная торговая активность, наблюдавшаяся последнее 4 сессии, демонстрирует нежелание инвесторов избавляться от приобретенных под повышение кредитного рейтинга российских акций.

Мы полагаем, что в начале текущей сокращенной недели рынок может получить импульс к восстановительному росту с целью локального закрепления выше отметки 2300 пунктов по индексу МосБиржи. Вместе с тем, к среде рынок может вновь продемонстрировать откат в направлении среднесрочного уровня поддержки 2250 пунктов, на опасения «ястребиного» сюрприза от ЕЦБ в четверг и пятничной статистики, повышающих риск переноса позиций через праздничные дни.

В фокусе внимания акции Газпрома в свете обсуждения выкупа акций, а также НорНикеля, Ростелекома, Детского мира, Юнипро и Группы ЛСР перед публикацией отчетности МСФО за 2017г.

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