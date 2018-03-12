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Сегодня можно ждать проверки на прочность отметки 56 рублей за доллар


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские рынки мощно выросли в пятницу, прибавив по основным индексам более 1,7%. Причиной роста стала «плохая» статистика.

Так, в феврале уровень безработицы остался на уровне 4,1%, в то время как прогнозировалось снижение показателя до 4,0%. При этом средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,1%, а прогнозировался рост на 0,2%. Но инвесторы интерпретировали в общем-то негативные для экономики данные как снижение вероятности более частого повышения ставки ФРС США в текущем году.

Почти 2,7% прибавила нефть, оттолкнувшись от поддержки 63,7 доллара за баррель, так и не найдя повод протестировать более сильный уровень 62 доллара за баррель.

Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,15%, а нефть примерно столько же теряет. 

Значительная часть роста в Штатах пришлась на то время, когда российский фондовый рынок уже ушел отдыхать. Кроме того, часть инвесторов, пользуясь официальными выходными, в торгах участия не принимала и будет отыгрывать внешний позитив сегодня. Поэтому мы считаем, что сегодня на открытии торгов Индекс Мосбиржи вырастет примерно на 0,5%, причем рост может продолжиться в течение дня в том числе и за счет закрытия шортов, если мировые индикаторы не развернутся вниз. Для сохранения краткосрочного восходящего тренда Индексу Мосбиржи надо закрепиться выше отметки 2320 пунктов.

Прежде всего, сегодня стоит присмотреться к покупкам «нефтянки».

В последнее время не радует восходящей динамикой Сбербанк, возможно потому, что много внимания уделяется второму по величине банку – ВТБ. Однако в среднесрочных портфелях целесообразнее отдать предпочтение именно Сберу, 300 руб за акцию он в этом году по-любому покажет, а вот в случае каких-либо катаклизмов, падать Сбер будет слабее многих «голубых фишек». 

С технической точки зрения нефть опять взяла курс на отметку 67 доллара за баррель, вблизи которой можно открывать шорты, не забывая про стоп-заявки. Техника позволяет после пробития этого сопротивления двинуться на годовые максимумы, но фундаментальных факторов, способных придать силу такому движению, на горизонте не видно.

Ниже 57 руб за доллар торговалась в пятницу российская валюта. Сегодня можно ждать проверки на прочность отметки 56 руб. Если рубль сумеет преодолеть диапазон 55,5-56 руб, то дорога на отметку 53 руб за доллар будет открыта, но потенциал такого движения может реализоваться только после выборов президента РФ, если сам процесс выборов и его результаты не преподнесут сюрпризов.

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