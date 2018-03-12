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Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, на Канаду и Мексику ограничения не распространяются


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Президент США Дональд Трамп в минувший четверг подписал два документа, предусматривающих введение 25%-х пошлин на импорт всех видов стальной продукции (включая полуфабрикаты) и 10%-х пошлин на импорт алюминия.

Изменения вступают в силу 23 марта - через 15 дней после подписания соответствующих нормативных актов. На Канаду и Мексику, как партнеров США по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), новые пошлины пока не распространяются - с ними ведутся переговоры о внесении изменений в параметры этого соглашения. Никакой информации по срокам действия исключений, сделанных для Канады и Мексики, пока нет. В подписанных американским президентом документах есть оговорка, предоставляющая другим странам возможность потребовать для себя льгот по импортным пошлинам. Раздел 232 предоставляет президенту право в любой момент по своему усмотрению отменить или скорректировать принятое решение.

Основные выводы о возможных последствиях можно будет делать лишь после того, как станут окончательно понятны условия и параметры льгот по пошлинам для отдельных стран-импортеров.

Российские компании, по нашему мнению, с учетом внешнеполитического фона, едва ли могут рассчитывать на то, что для них будут сделаны исключения.

Мы полагаем, что поначалу перебои с поставками стали и алюминия могут спровоцировать рост цен на стальную продукцию в США и повышение региональных премий на алюминий, которые, возможно, компенсируют эффект от импортных пошлин. В более долгосрочной перспективе (после того как будут сделаны дополнительные исключения для новых стран) следует внимательно следить за динамикой производства в Китае. Если экспорт стали и алюминия из КНР упадет до нуля, это, возможно, обеспечит российским производителям определенные возможности для переориентации своего экспорта без ценовых потерь, считают стратеги Sberbank Investment Research.


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