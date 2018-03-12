На горизонте марта доллар снизится к отметке 55 рублей

Внешние условия для рубля складываются в последние несколько недель относительно нейтральными. Рубль сохраняет высокую корреляцию с другими валютами развивающихся стран, а MSCI Emerging market currency index с февраля большую часть времени консолидируется в диапазоне 1700-1730 б.п. На прошлой неделе большинство валют EM продемонстрировали локальное укрепление против американского доллара, а российский рубль, торговался в общем тренде со всей группой валют emerging markets.

Цены на нефть марки Brent также не посылают рублю однонаправленного сигнала

С начала текущего месяца фьючерс на нефть марки Brent торгуется преимущественно в диапазоне 63,20-66,20 долл/барр. Согласно нашей модели, рубль по-прежнему несколько недооценен относительно нефтяных цен (примерно на 0,5 стандартного отклонения), и мы считаем, что на горизонте марта данная недооценка может быть нивелирована за счет сезонно сильных показателей сальдо счета текущих операций и относительно высоких объемов мартовских налоговых платежей.

Возможность введения новых санкций в отношении РФ пока не оказывает большого влияния на курс рубля

Согласно заявлениям главы Минфина США С.Мнучина, введение новых санкций в отношении российской стороны возможно уже на текущей неделе. Судя по динамике большинства российских активов, видим, что рынок на текущий момент не закладывается на введение каких-либо жестких ограничений, соответственно, при таком сценарии не ожидаем какого-либо масштабного влияния новых санкций на динамику валютного курса.

Изменение объемов покупок валюты Минфином не должно оказывать большого влияния на курс

В начале прошлой недели Минфин РФ обозначил объемы покупок иностранной валюты на ближайший месяц. В период с 7 марта по 5 апреля Минфин РФ купит иностранной валюты на 192,5 млрд руб. (в прошлый месяц было куплено валюты на 298 млрд руб.). Уменьшение объема покупок валюты отчасти обусловлено снижением цен на нефть в рублевом выражении, отчасти – недополучением нефтегазовых доходов в прошлом месяце.

Чистая спекулятивная позиция несколько увеличилась

Согласно данным CFTC, после шести недель сокращения чистой спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль (с 27,1 тыс. контрактов на 16 января до 17,1 тыс. контрактов на 27 февраля) на прошлой неделе инвесторы увеличили вложения во фьючерсы на российскую валюту (до 17,9 тыс. контрактов). При сохранении текущих внешних условий после полуторамесячной коррекции у глобальных инвесторов вновь может увеличиваться интерес к рублю.

При сохранении текущих условий считаем актуальным для пары доллар/рубль на текущей неделе диапазон в 55,80-57 руб/долл. На горизонте марта ожидаем постепенного снижения пары ближе к отметке в 55 руб/долл.



