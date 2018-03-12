Введение импортных пошлин США в основном коснется НЛМК и Евраза

Импорт в США готовой металлургической продукции из РФ незначителен (тем более, ранее США активно вводили заградительные пошлины на ряд готовой продукции), поставки РУСАЛа, оцениваются в 10% от общих объемов, а слябы на свои предприятия в США поставляют НЛМК (доля американского дивизиона в выручке – 17%, в EBITDA - 8%) и Евраз (доля в выручке – 17%, в EBITDA – 2,2%).

Теперь НЛМК и Евразу, скорее всего, придется закупать слябы локально в США, Канаде или Мексике (если сырье не подорожает настолько, что выгодно будет поставлять из РФ с пошлиной, что, на наш взгляд, пока маловероятно), что ставит вопросы о качестве и бесперебойности поставок. Кроме того, мы полагаем, что рентабельность бизнеса Евраза и НЛМК в США может сократиться, поскольку слябы/заготовка могут дорожать более высокими темпами, чем готовая продукция.