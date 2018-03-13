Индекс Мосбиржи консолидируется в рамках диапазона 2260-2370 пунктов

Введение импортных пошлин на сталь и алюминий, которые могут не коснуться ряда близких стран торговых партнеров по NAFTA, в сочетании с сильными данными по рынку труда конца прошлой недели и стремлением президентской администрации США пойти на диалог с лидером КНДР, способствовало умеренному восстановлению склонности к риску и постепенному снижению уровня ожидаемой волатильности VIX. До конца этой недели инвесторы продолжат оценивать динамику инфляционного давления в США (сегодня и завтра будут представлены данные по CPI и PPI), что может скорректировать мнение рынка по динамике изменения процентных ставок перед заседанием Федрезерва 20-21 марта. Впрочем, вероятность очередного «хайка» на 25 базисных пунктов учитывается рынком почти со 100%-ной вероятностью. Кроме того, в фокусе внимания данные по розничным продажам, промышленному производству и продажам новостроек.

Российский рынок акций демонстрирует консолидацию в начале текущей недели в условиях относительной стабильности нефтяных котировок и нейтрального внешнего фона на мировых рынках. Оценки рынка к нефти удерживаются на максимальном уровне с начала года на фоне благоприятной оценки российского странового риска после повышения суверенного рейтинга, а также возобновления притока капитала в акции развивающихся рынков по мере сохранения высоких инфляционных ожиданий и прогнозов по ускорению темпов экономического роста, а также все еще привлекательного дифференциала доходности этого класса активов.

До конца недели консолидированную финансовую отчетность могут представить Алроса, Уралкалий и Энел Россия, что позволит финализировать ожидания по выплатам, а советы директоров Интер РАО и НОВАТЭКа могут представить рекомендацию по дивидендам. Учитывая высокий уровень доходности по целому ряду бумаг, данный фактор окажет поддержку рынку в марте-апреле. Таким образом, в ближайшей перспективе мы не видим поводов для резкого усиления волатильности и ожиданием сохранения консолидационного движения индекса МосБиржи в рамках диапазона 2260-2370 пунктов.

Открытие торгов во вторник произойдет вблизи уровней понедельника, но в течение дня вероятным сценарием может стать сближение с отметкой 2300 пунктов, учитывая близость локального уровня сопротивления на отметке 2320, для пробоя которого пока недостаточно катализаторов.