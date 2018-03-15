FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Итоги размещения евробондов "Газпрома" показали поддержку международных инвесторов


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
«Газпром» успешно разметил восьмилетние еврооблигации на 750 млн евро.

Спрос на бумаги был высокий – на 2,3 миллиарда евро.  Доходность составила 2,5%. Для сравнения – в феврале «Газпром» разместил пятилетние евробонды в швейцарских франках с доходностью 1,45%, а в ноябре 2017 года семилетние еврооблигации под 2,25%. В ходе текущего размещения «Газпром» предложил инвесторам более высокую доходность, это можно объяснить  большим объёмом размещения (относительно предыдущих выпусков). 

Road-show и размещение облигаций «Газпрома» проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию. Любопытно, что ещё 13 марта в Лондоне проходило road show «Газпрома», а 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов. Но, как говорится, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. В глазах европейских инвесторов, «Газпром» – первоклассный заёмщик, его способность платить по своим долгам не вызывает сомнений. При этом доходность 2,5% в евро - достаточно высокая по европейским меркам. 

Итоги размещения евробондов «Газпрома» показали поддержку международных инвесторов. В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов не только из Великобритании и США. Большинство инвесторов были из Германии и континентальной Европы.

Главным стратегическим партнёром «Газпрома» в Европе является Германия.  Эта страна заинтересована в реализации проекта «Северный поток-2», в этом случае она усилит свои позиции в качестве газового хаба и получит больше контроля над газовыми потоками в Европе. Это увеличит и экономическое, и политическое влияние Германии в Европе. Лояльное отношение к «Газпрому» Германии, неформального лидера Евросоюза, важно для «Газпрома»: оно позволяет нивелировать претензии Еврокомиссии и находить точки опоры в  экономических спорах со странами Восточной Европы.

Показательно, что акции «Газпрома» последние недели торгуются в «боковике» в районе 140 руб. Обострение отношений «Газпрома» с «Нафтогазом» инвесторы проигнорировали. Рынок циничен, а риски сбоев украинского транзита газа уже заложены в котировки акций «Газпрома». «Газпром» – самая дешёвая российская «голубая фишка» не в последнюю очередь именно из-за политических рисков.  Отношения «Газпрома» с «Нафтогазом» последние двадцать лет развиваются по синусоиде от «доброго мира» до «хорошей войны», инвесторы уже привыкли к словесным интервенциям и угрозам полного разрыва отношений. На текущий момент России сложно обходиться без украинского транзита, а Украине – без российского газа. Значит, так или иначе, стороны будут искать компромисс, а отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» уйдут из фазы «хорошей войны».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ