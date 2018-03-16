Рубль попал в геополитический вихрь

Факторами давления на валюту РФ стал рост геополитических рисков из-за "дела Скрипаля", а также новых санкций США против российских граждан и компаний. Впрочем, дорогая нефть и словесные интервенции отчасти компенсировала этот внешний негатив.

В итоге, доллар по итогам укороченной рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 1 рубля до уровня 57,6 рубля, а евро – около 1,1 рубля до 70,9 рубля.

Геополитика надавила на рубль

Рубль начал торговую неделю коррекционным снижением к основным резервным валютам после укрепления во время праздничных торгов 9 марта. Эта тенденция поддерживалась сползанием рынка нефти в район 65 долларов за баррель сорта Brent.

За неделю по 2 марта добыча увеличилась на 0,84%, или на 86 тысяч баррелей в сутки, до 10,369 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти за период выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 425,9 миллиона баррелей. Эта статистика поддержала ослабление котировок черного золота.

Кроме того, на рынке появилась информация о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), возможно, решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на первую половину 2019 года. Фактор же этого IPO был мощным подспорьем для игры на повышения стоимости нефти – саудитам выгодна дорогая нефть.

В начале недели на горизонте показались геополитические грозовые облака. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Мэй заявила о готовности Великобритании в связи с этим делом принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России, чем принимались раньше. И началось…

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед самой отставкой успел обвинить Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также дал понять, что сделанное ранее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

Госпожа Мэй поставила ультиматум России до завершения вторника, требуя объяснений. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-Офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, Мэй не услышала ее и взялась действовать решительно.

Британия приостановила все двусторонние контакты с РФ, отозвала приглашение главе МИДа РФ Сергею Лаврову посетить Лондон (впрочем, официальный представитель МИДа Мария Захарова заметила, что Лавров и не принимал его). Британия призвала Совбез ООН принять международные меры в отношении РФ. Наконец, Мэй заявила, что Великобритания заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.

В итоге Великобритания, Франция, Германия и США в совместном заявлении назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России и угрозой безопасности "всем нам".

На этом фоне США ввели санкции против 19 физлиц и 5 юрлиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки" и заявили о возможности введения своих санкций в связи с "делом Скрипаля".

На таком драматичном внешнем фоне рубль, конечно, снизился, однако не драматично. Кроме дорогой нефти, которая всю неделю цеплялась за уровень 65 долларов за баррель, поддержку рублю оказывали словесные интервенции.

В частности, ЦСР Алексея Кудрина поддержал идею Минфина о полной либерализации валютного контроля в РФ, однако, по мнению экспертов центра, для этого Минфину и ЦБ необходимо будет установить новые правила мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок. При этом уровень ответственности за нарушение валютного законодательства в РФ избыточен и создает необоснованные риски для валютных резидентов, полагают в ЦСР.

Отрадой для рубля стал факт, озвученный главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, что инфляция в России в феврале впервые в истории оказалась ниже, чем в США, и по последним данным составила 2,18%.

Между тем, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в России до уровня вблизи 4% займет годы, заявил в интервью РИА Новости глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Игорь Дмитриев. Таким образом, процесс смягчения ДКП вряд ли будет идти быстрыми темпами, и это поддерживает рубль.

Прогнозы

В ближайшие выходные пройдут президентские выборы в РФ, после которых могут появиться интересные поводы для курсовых колебаний рубля, как внешние, так и внутренние.

Стоит следить за развитием геополитического фона, который пока далек от штиля. Из внутренних факторов интересны планы о составе нового правительства РФ.

Между тем, интерес к рублевому долгу сохраняется высоким, что, наряду с налоговым периодом в краткосрочной перспективе поддержит курс рубля. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 83,036 миллиарда рублей.