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Ожидания FOMC и перспективы торговой войны давят на рынки


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Американский рынок акций вчера вновь закрылся в минусе (индекс S&P обесценился на 1,4%) почти по всем секторам, но лидерами падения стали акции энергетики (сервисные компании нефтегазового сектора) и технологических компаний (скандал с использованием данных пользователей FB в политических целях привел к падению акций соцсети по итогам торгов на 6,8%).

Рынок американских акций продолжает двигаться в рамках бокового «медвежьего» тренда (за падением следует отскок, с убывающими локальными максимумами), который может стать явно «медвежьим» в случае, если FOMC по результатам текущего заседания изменит свой консенсус-прогноз в сторону 4 повышений ставки (на 25 б.п. каждый) в 2018 г.

Кроме того, развивается тема взаимных торговых ограничений (возникшая в ответ на принятое США повышение импортных пошлин на сталь и алюминий). Так, США планируют ввести еще пошлины на товары, ввозимые из Китая, в общем объеме до 60 млрд долл. (как наказание за предполагаемую кражу интеллектуальной собственности у американских компаний). Напомним, что ЕС обдумывает вариант введения цифрового налога, который будет взиматься с выручки IT-компаний, полученной на территории союза. Возникновение торговой войны (когда введение пошлин или торговых барьеров станет массовым) приведет к заметному замедлению мировой экономики, но в выигрыше (по крайней мере, краткосрочном) окажутся американские компании (снизится конкуренция) и экономика США (сократится торговый дисбаланс).

Для американских рынков акций это, скорее всего, не станет импульсом для долгосрочного роста (ответные меры стран-партнеров нивелируют преимущества американских, в большинстве своем транснациональных компаний, полученных на рынке США). Торговые ограничения в условиях продолжающегося сокращения баланса ФРС (в текущем месяце 20 млрд долл., каждый квартал масштаб сокращения растет), относительно высоких долларовых ставок (в сравнении со ставками на других зрелых рынках) и роста госдолга США (в частности, для финансирования налоговой реформы) будут способствовать глобальному оттоку долларовой ликвидности, эффект от которого уже наблюдается в еврозоне.

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