Инфляционные риски от "майских" указов беспокоят ЦБ

Оценка текущей ситуации регулятором (в части динамики инфляции и денежно-кредитных условий) практически не поменялась с прошлого заседания. Так, отмечается, что хотя присутствуют факторы структурной стабилизации инфляции (инвестиции в сельское хозяйство постепенно сгладят сезонность в продовольственном сегменте, а бюджетное правило снизит эффект переноса колебаний внешнеэкономической конъюнктуры на внутреннюю экономику), инфляционные ожидания остаются незаякоренными. В целом такая оценка текущей экономической динамики позволяет продолжать умеренное снижение ставки.

Отметим, что в риторике ЦБ и Э. Набиуллиной, в частности, можно усмотреть даже некоторое смягчение. Впервые за долгое время прозвучали намерения завершить переход к нейтральной политике в течение этого года. Оценка диапазона нейтральной ставки сохранена регулятором на уровне 6-7% (мы полагаем, что она находится на уровне 6,5-6,75%), и потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки присутствует. При этом председатель ЦБ отметила, что в перспективе, если инфляция длительное время будет сохраняться на текущих уровнях (2,2-2,5% г./г.), то регулятор может перейти от нейтральной к мягкой политике, что также прозвучало впервые. Мы полагаем, что это можно понимать как снижение ключевой ставки ниже 6,5%. Однако отметим, что регулятор не считает такой сценарий базовым и прогнозирует ускорение инфляции с текущих уровней до 3-4% к концу года. Подчеркнем, что, вероятно, такой диапазон роста цен устраивает ЦБ и не требует перехода от нейтральной политики к мягкой. Мы по-прежнему прогнозируем ускорение инфляции до 3,7% г./г. к концу года, что позволит ЦБ снизить ставку до 6,75%.

Важно отметить, что, несмотря на смягчение риторики относительно среднесрочной траектории монетарной политики, ЦБ выразил обеспокоенность крайне позитивной динамикой зарплат в январе-феврале 2018 г., отметив, что это создает предпосылки для усиления инфляционного давления (мы думаем, что это стало важным фактором отказа от снижения ставки на 50 б.п.). Рост зарплат напрямую связан с выплатами по «майским» указам, и у нас остаются вопросы относительно того, насколько долго продлится связанный с этим рост зарплат, и как сильно внутренний спрос вырастет в ответ на эти меры (эффект может проявиться на данных по обороту розницы и доходам населения за март и апрель). Стоит отметить, что от активного снижения ставки ЦБ также, вероятно, удержал и небольшой рост инфляционных ожиданий в марте (до 8,5%) - эти данные еще не опубликованы, но Э. Набиуллина упомянула о них.

В ближайшие месяцы ЦБ продолжит снижать ставку, однако мы не исключаем паузы, например, на ближайшем апрельском заседании (если потребление покажет ускорение на фоне сохранения высоких темпов роста зарплат, ЦБ может приостановить снижение ставки).