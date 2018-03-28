FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Россети" и дочерние компании: новая дивидендная политика - реши задачу со "звездочкой"


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
"Россети" и ее дочерние компании – МРСК и Федеральная сетевая компания – наконец разработали очень детальную дивидендную политику, которая теоретически призвана помочь инвесторам облегчить прогнозирование дивидендов.

К сожалению, это классический случай, когда теория полностью расходится с практикой: новая дивидендная политика не упрощает расчет дивидендов, а напротив, делает его еще более сложным и запутанным. Новая дивидендная политика требует от инвесторов не только хороших математических способностей (хотя, наверное, у большинства они есть!), но и доступа к некоторым данным, которые компании не часто раскрывают полностью или систематически. Сарказм еще и в том, что поскольку новые изменения в политике направлены на исключение многих неденежных статей из чистой прибыли, используемой в качестве дивидендной базы, не совсем понятно, почему бы не использовать FCF – четко определяемый и предсказуемый показатель – вместо того, чтобы тратить время на вычисления с помощью хитроумных формул? Мы не можем ответить на этот вопрос, как, впрочем, и Россети.

Непростая история

Новая дивидендная политика включает в себя значительное количество параметров, используемых в соответствующих формулах. Не ко всем данным можно легко получить доступ: поиск необходимых цифр на веб-сайтах компаний требует времени (если вы полагаете, что можете найти все эти данные в одном месте, пришло время снять розовые очки), а в некоторых случаях часть показателей и вовсе не раскрывается. Кроме того, опыт нашего недавнего общения с менеджментом некоторых МРСК побуждает нас утверждать, что компании не в состоянии предоставить какие-либо прогнозы относительно своих дивидендов в рамках новой политики. И это при том, что только у них есть все необходимые данные для выполнения соответствующих вычислений! Мы полагаем, что сами компании находятся в растерянности из-за этого ветра перемен, и им не ясно, как новые заявленные формулы расчета дивидендов должны работать в реальности.

Какие акции выиграют больше всех?

Мы тщательно проанализировали новую дивидендную политику, чтобы определить, какие дивиденды инвесторы могут получить от МРСК в этом году. Стоит подчеркнуть, что наши оценки основаны на ряде допущений, поскольку в некоторых случаях мы не смогли найти важные параметры формул, т.к. соответствующие МРСК не раскрыли их должным образом. В целом, по нашим оценкам, новая политика существенно увеличивает выплату дивидендов МРСК в этом году по сравнению с дивидендами за 2016. Более того, бэктест новой политики на финансовых показателях за 2016 подтверждает этот тезис – МРСК заплатили бы больше в прошлом году, если бы новая политика была применена годом ранее. По нашим оценкам, в 2018 лидерами по дивидендным выплатам среди МРСК должны стать привилегированные акции Ленэнерго (доходность 14%), МРСК Центра и Приволжья (12%) и Ленэнерго / МРСК Волги – по 10%. ФСК – это отдельный случай: она уже объявила прогноз по финальным дивидендам за 2017 (за вычетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за 1К17) в размере 0,013 руб. на акцию, что полностью соответствует нашему прогнозу. Акции ФСК по-прежнему предлагают привлекательную доходность около 8%.

Россети: по-прежнему «собака на сене»?

А что значит новая политика для дивидендов Россетей, спросите вы. Ответ прост - ничего нового. Россети показали чистый убыток по РСБУ за 2017, что означает отсутствие дивидендов и по привилегированным, как, собственно, и по обыкновенным акциям за прошлый год. Компания снова соберет внушительные дивиденды от своих дочерних компаний (25 млрд руб., по нашим оценкам), но на этот раз вообще не поделится этими деньгами со своими акционерами.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ