По итогам торгов Dow Jones упал на 2,34%, а S&P 500 - на 2,19%. В результате американские индексы вновь приблизились к локальным минимумам начала февраля. Но пока мы не видим причин для пробития этой поддержки.

Ниже поддержки 67,5 доллара за баррель закрылась и нефть. На «черное золото» действовали те же факторы, что и на рынок акций – опасения начала полномасштабного торгового конфликта между США и Китаем. Сейчас нефть пытается пробить эту отметку снизу вверх.

Несмотря на то, что по итогам вечерней сессии фьючерсы на ведущие российские акции и индекс РТС потеряли более полупроцента, мы ожидаем, что рынок акций сегодня откроется в небольшом минусе, а затем покупки могут возобладать. В пользу такого мнения играют плюсующие на 0,3% фьючерсы на американские индексы и прибавляющая четверть процента нефть. Если ситуация на внешних площадках не ухудшится, Индекс Мосбиржи отыграет потери пятницы.

Скорее всего, не удержится выше сопротивления 58 руб за доллар и российская валюта. В пятницу рубль обвалился на 0,7% не только из-за «красного» внешнего фона, но и введенных в отношении России очередных американских санкций. Но время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло.