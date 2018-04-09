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Мнения аналитиков

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Время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американский рынок акций в пятницу вновь понес серьезные потери, отреагировав обвалом на решение президента США Трампа проработать вопрос об увеличении объема попадающих под пошлины китайских товаров до 100 млрд долларов.

По итогам торгов Dow Jones упал на 2,34%, а S&P 500 - на 2,19%. В результате американские индексы вновь приблизились к локальным минимумам начала февраля. Но пока мы не видим причин для пробития этой поддержки.

Ниже поддержки 67,5 доллара за баррель закрылась и нефть. На «черное золото» действовали те же факторы, что и на рынок акций – опасения начала полномасштабного торгового конфликта между США и Китаем. Сейчас нефть пытается пробить эту отметку снизу вверх.

Несмотря на то, что по итогам вечерней сессии фьючерсы на ведущие российские акции и индекс РТС потеряли более полупроцента, мы ожидаем, что рынок акций сегодня откроется в небольшом минусе, а затем покупки могут возобладать. В пользу такого мнения играют плюсующие на 0,3% фьючерсы на американские индексы и прибавляющая четверть процента нефть. Если ситуация на внешних площадках не ухудшится, Индекс Мосбиржи отыграет потери пятницы.

Скорее всего, не удержится выше сопротивления 58 руб за доллар и российская валюта. В пятницу рубль обвалился на 0,7% не только из-за «красного» внешнего фона, но и введенных в отношении России очередных американских санкций. Но время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло.

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