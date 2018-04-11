Рубль продолжает падать. Сколько будет длиться власть "медведей"?

Курс доллара повысился на 3,89%, до 63,02 руб., курс евро – на 4,22%, до 77,85 руб. Российская валюта продолжила сдавать позиции иностранным валютам на фоне новых санкций США и роста напряженности вокруг Сирии. За четыре дня она подешевела к доллару на 11,39%, к евро – на 11,74%.

Падению курса способствовали распродажи ОФЗ зарубежными инвесторами. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 февраля 2018 года составляет 33,9%, или 2,270 трлн руб. при общем объеме рынка 6,693 трлн руб.

По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 1,43%, до 141,65. Чтобы вам было понятно, за два дня индекс RGBI перекрыл своим падением весь рост с начала года. Бегство с долгового рынка подтолкнуло курс доллара к отметке 63,95 руб., курс евро – к 78,77 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник заявила, что со стороны валютного рынка угрозы для финансовой стабильности нет, поэтому не требуется вмешательство властей. При необходимости регулятор может возобновить аукционы по продаже валюты. Последний аукцион валютного РЕПО проводился 2 октября 2017 года.

В среду, 11 апреля, на торгах в Азии нефть теряет 0,38%. Нефтяной рынок корректируется после вчерашнего ралли. Учитывая, что на первый план вышел долговой рынок, то рубль останется под давлением из-за распродаж ОФЗ. Индекс RGBI находится в «бычьем» тренде без серьезных нисходящих коррекций с декабря 2014 года, поэтому ему есть куда падать.

Что касается целевых уровней для пары доллар/рубль, то ими на данный момент являются 64,50 руб. и 67,25 руб. Курс евро приблизился к ключевому сопротивлению на отметке 79,75 руб. Если оно будет пробито, то покупателям откроется дорога к значению 85,60 руб. за евро. На пути к нему уровень 82,46 руб. за единицу европейской валюты выступит промежуточным сопротивлением.

Рубль ослабляется на дорожающей нефти. Рублевая стоимость бочки Brent составляет 4450 руб. Неплохое пополнение бюджета, правда? В связи с этим по рублёвым парам возможны резкие реверсивные движения вниз. Если оценивать предыдущие ралли по иностранным валютам против рубля, то рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель.