Рынок акций РФ и рубль немного снизятся в начале дня

Ожидается открытие рынка акций умеренным понижением в пределах 0,5%, около отметки 2165, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2150 и 2120, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2180 и 2200, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно негативного старта торгов вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние волатильной консолидации. Локальный рынок будет нащупывать новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления. Во второй половине дня участники российских торгов продолжат следить за внешнеполитическими новостями и за динамикой изменения стоимости фьючерсов на нефть", - добавил он.

Снизившаяся утром нефть может стать негативным фактором для рубля, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Впрочем, рублевая цена нефти вышла на максимумы, что может сильно способствовать исполнению бюджета. Да и два дня падению рубля требуют банальной коррекции. Как и в случае с акциями, факторами риска остаются объявление новых санкций и военная ситуация в Сирии. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 62,4-63,7 рубля, для европейской валюты — 77,1-78,6 рубля", - оценил он.

Сегодня в течение дня можно рассчитывать на рост рубля после почти 10%-ного падения за последние дни: диапазон по доллару на среду 62,5-63,5, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,7-2% на фоне заявлений председателя КНР Си Цзиньпина об открытости страны в сфере торговли. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать разгорающийся торговый спор с США.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 0,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,3-0,5%. Стоимость нефти на утренних торгах уменьшалась на 0,41%, до 70,75 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2372 доллара против 1,2355 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник коррекционно отыграл часть потерь по индексу Мосбиржи, при этом продолжающийся обвал рубля надавил на индекс РТС.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 3,96%, до 2173,76 пункта, индекс РТС понизился на 0,38%, до 1090,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 2,36 рубля, до 63,02 рубля, евро - на 3,15 рубля, до 77,85 рубля.