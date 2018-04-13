Потери русскоязычного контента Telegram могут составить порядка 30–50%

Причина этого решения в том, что менеджмент Telegram отказался делиться ключами для дешифровки сообщений пользователей. Безусловно, это серьезный удар по мессенджеру. Его общая активная аудитория оценивается примерно в 170 млн человек. Количество пользователей мессенджера в России не раскрывается, но может составлять порядка 13–15 млн человек (порядка 9% активных пользователей).

Понятно, что данное решение суда скажется на размере российской аудитории. Скорее всего, порядка 30–40% пользователей мессенджера попытаются обойти блокировку, однако большая часть лишится возможности пользоваться этим сервисом и выберет один из аналогов. Потери русскоязычного контента могут составить порядка 30–50%, что негативно повлияет на интерес пользователей и на их активность в мессенджере. В результате рекламная аудитория сократится примерно на 7–9 млн человек, а выручка компании упадет на 3–5%.